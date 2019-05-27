Нейросеть по голосу человека смогла нарисовать его внешность





Искусственный интеллект обучен на миллионах видозаписей с голосом юзеров. Каждый ролик при этом разделен на дорожки аудиотреков и само видео. Алгоритм был разработан научными сотрудниками Массачусетского технологического института из нескольких частей: одна из них применяет способности лица из видеоряда для создания фото в анфас. Другая воссоздает из аудиодорожки спектрограмму речи, анализируя, как выглядит человек, разговаривающий в оригинальном видеоролике.Американские эксперты пока не в полной мере научили нейросеть восстанавливать внешний вид человека по голосу. Приложение с легкостью определяет пол и угадывает с высокой точностью европеоидов и азиатов, но пока Speech2Face не способен с точностью установить возраст с разницей в 10 лет.Своей целью сотрудники института ставили не идеальное восстановление человека по голосу. Они пытались выделить важные характеристики возраста, пола и принадлежности к той или иной национальности.