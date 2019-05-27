Дженнифер Лопес резко похудела в преддверии свадьбы с Алексом Родригесом
Певица Дженнифер Лопес удивила поклонников резким похудением перед собственной свадьбой. Звезда опубликовала на своей странице в сети Instagram фотографию со спортзала.
Звезда опубликовала фотографию после тренировки, на которой запечатлена в отличной форме, что заметили поклонники. Публика поверила, что это не ретушь, когда папарацци сфотографировали Дженнифер Лопес на улице Нью-Йорка. Подтянутую фигуру певица продемонстрировала благодаря короткому белому топу, открывающему живот, и розовым леггинсам. Поклонники уверены, что Лопес привела фигуру в порядок перед свадьбой с Алексом Родригесом. Еще одной причиной стал большой концертный тур летом.
Дженнифер Лопес советует отказываться от кофеина и алкоголя, а также пить больше воды, чтобы похудеть. Звезда предпочитает рыбу и курицу с овощами, а также регулярно занимается в спортзале.
Звезда опубликовала фотографию после тренировки, на которой запечатлена в отличной форме, что заметили поклонники. Публика поверила, что это не ретушь, когда папарацци сфотографировали Дженнифер Лопес на улице Нью-Йорка. Подтянутую фигуру певица продемонстрировала благодаря короткому белому топу, открывающему живот, и розовым леггинсам. Поклонники уверены, что Лопес привела фигуру в порядок перед свадьбой с Алексом Родригесом. Еще одной причиной стал большой концертный тур летом.
Дженнифер Лопес советует отказываться от кофеина и алкоголя, а также пить больше воды, чтобы похудеть. Звезда предпочитает рыбу и курицу с овощами, а также регулярно занимается в спортзале.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:53