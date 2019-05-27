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Дженнифер Лопес резко похудела в преддверии свадьбы с Алексом Родригесом

Певица Дженнифер Лопес удивила поклонников резким похудением перед собственной свадьбой. Звезда опубликовала на своей странице в сети Instagram фотографию со спортзала.
Дженнифер Лопес резко похудела в преддверии свадьбы с Алексом Родригесом

Звезда опубликовала фотографию после тренировки, на которой запечатлена в отличной форме, что заметили поклонники. Публика поверила, что это не ретушь, когда папарацци сфотографировали Дженнифер Лопес на улице Нью-Йорка. Подтянутую фигуру певица продемонстрировала благодаря короткому белому топу, открывающему живот, и розовым леггинсам. Поклонники уверены, что Лопес привела фигуру в порядок перед свадьбой с Алексом Родригесом. Еще одной причиной стал большой концертный тур летом.

Дженнифер Лопес советует отказываться от кофеина и алкоголя, а также пить больше воды, чтобы похудеть. Звезда предпочитает рыбу и курицу с овощами, а также регулярно занимается в спортзале.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:53

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