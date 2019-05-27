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Стала известна первая реакция актеров «Игры престолов» на финал сериала

В Сети появилась первая реакция актеров «Игры престолов» на финал сериала. Кит Харингтон, игравший Джона Сноу, схватился за голову и отъехал от стола, а Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис, скорчила гримасу и съехала со стула вниз.
Стала известна первая реакция актеров «Игры престолов» на финал сериала

26 мая состоялась премьера документального фильма «Игра престолов: Последний дозор», рассказывающего о съемках финального сезона сериала. В нем показали не только сам процесс создания картины, но и момент знакомства актеров со сценарием. Когда исполнители ролей узнают, что Арья должна убить Короля Ночи, то все начинают радостно хлопать и поздравлять Мэйси Уильямс, сыгравшую этого персонажа.

В самом конце чтений актеры доходят до финального эпизода, в котором Джон Сноу убивает Дейенерис. Реакция Кита Харингтона и Эмилии Кларк в данный момент говорит сама за себя. Исполнитель роли Джона Сноу сначала хватается за голову и приближается к тексту, а затем резко отъезжает на стуле. Чуть позже он возвращается назад и дочитывает оставшиеся строки с шокированным видом.

Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис, отреагировала на свою смерть иначе. Она сначала скорчила удивленную и изумленную гримасу, а затем буквально съехала со стула прямо под стол. Больше всех разочаровался Конлет Хилл, сыгравший Вариса. Когда он узнал о судьбе своего персонажа, то просто выкинул сценарий в сторону. Его успокаивали Лина Хиди и Гвендолин Кристи, исполнившие роли Серсеи Ланнистер и Бриенны Тарт.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:36

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