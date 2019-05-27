Медики рассказали о популярной диете, провоцирующей подагру





Диетологи отметили, что быстро ушедшие килограммы при диете возвращаются с той же скоростью, а также могут привести к таким заболеваниям, как подагра, камни в почках и депрессия. Врачи советуют правильно питаться и не ограничивать организм в источниках необходимых веществ. Зачастую причиной быстрого набора веса после диеты является возвращение человека к привычному рациону. Залогом стройности медики называют правильное питание, а отказ от продуктов может привести к потере мышечной массы и камнеобразованию в почках. К данному недугу приводит повышенное употребление белка с полным отказом от углеводов. Животные белки обогащают организм холестерином, что приводит к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.Отмечается, что из-за отказа от продуктов могут появиться проблемы с пищеварением, подагра и повышается риск развития депрессии. Диетологи советуют отказаться от таблеток для похудения, поскольку они приводят к потере жидкости. Это провоцирует судороги мышц, обмороки и нарушения сердечного ритма.