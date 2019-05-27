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В России хотят ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России разработало изменения в имеющемся законодательстве с целью корректировки правил медицинского осмотра, определяющего годность гражданина к военной службе. Таким образом хотят ужесточить призыв в армию и бороться с уклонистами.
В России хотят ужесточить правила призыва в армию

Проект поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» уже опубликован. В них предусмотрено значительное изменение правил призыва в армию в сторону ужесточения. Главное новшество - упразднение медосмотра и введение медицинского освидетельствования. Такое изменение обосновывается тем, что первое – это поверхностное изучение здоровья, а второе – углубленное.

Также врачам из военкомата разрешат вызывать призывников на повторное прохождение освидетельствования. Такая практика вводится для борьбы с уклонистами, получившими за взятку поддельную справку о негодности.
Ужесточения коснутся и тех призывников, которые имеют статус «временно негодных». Их не просто будет отпускать до тех пор, пока те не вылечатся, а осознанно направят для получения необходимой квалифицированной помощи. Если такие услуги нельзя будет оказать на базе военкомата, то их отправят в сторонние медицинские учреждения. Эти списки утвердят главы субъектов федерации.

Напомним, недавно Владимир Путин заявил, что Россия начнет медленно отказываться от всеобщего призыва. Это связано с усложнением военного дела и потребности в профессиональной армии.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:02

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