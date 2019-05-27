Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался





Лидия Федосеева-Шукшина и Вячеслав Воронин прожили в браке четыре года, а их знакомство произошло во время кинопроб в Киеве. После прогулки у пары начались отношения, а вскоре в семье родилась дочь. Родители артистки до конца не принимали брак своей дочери. Проблемы в союзе начались, когда Федосеева-Шукшина настаивала на продолжении учебы, а супруг хотел видеть ее домохозяйкой и никуда не отпускал.Лидия Федосеева-Шукшина не планировала переезжать в Киев, а супруг критиковал ее, будто она бросила ребенка. Разрыв пары стал очень болезненным для актрисы, а после развода она начала отношения с Василием Шукшиным.