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Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался. В студии программы “Судьба человека” звезда раскрыла подробности замужества с актером Вячеславом Ворониным.
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался

Лидия Федосеева-Шукшина и Вячеслав Воронин прожили в браке четыре года, а их знакомство произошло во время кинопроб в Киеве. После прогулки у пары начались отношения, а вскоре в семье родилась дочь. Родители артистки до конца не принимали брак своей дочери. Проблемы в союзе начались, когда Федосеева-Шукшина настаивала на продолжении учебы, а супруг хотел видеть ее домохозяйкой и никуда не отпускал.
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался

Лидия Федосеева-Шукшина не планировала переезжать в Киев, а супруг критиковал ее, будто она бросила ребенка. Разрыв пары стал очень болезненным для актрисы, а после развода она начала отношения с Василием Шукшиным.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:08

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