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Марго Овсянникова приютила у себя Антона Шоки после того, как он покинул «Дом-2»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова приютила у себя экс-избранника Антона Шоки после того, как тот в очередной раз покинул скандально-известную телестройку. Судя по всему, парочке все-таки удалось наладить отношения после многочисленных ссор, которые между ними были ранее.

Марго Овсянникова приютила у себя Антона Шоки после того, как он покинул «Дом-2»

На днях в социальной сети появился видеоролик, который в считанные минуты разлетелся по всему Интернету. А все потому, что на записи запечатлено, как Шоки стучится в окно автомобиля, где с радостью его встречает девушка, голос которой очень напоминает всем известную звезду «Дома-2», не так давно решившую покорить музыкальный Олимп.

Довольно сложно спутать нотки в голосе Марго с другими голосами экс-участниц телепроекта.

«Что за несчастье это идет? Дверь открывай! В общем, приютите парня! Приютите, ему негде жить. А пока я его приючу», - говорит Овсянникова.


Марго Овсянникова приютила у себя Антона Шоки после того, как он покинул «Дом-2»

Сейчас телезрители один за другим принялись вспоминать прошлые отношения Овсянниковой и Шоки, которые хоть и не продлились долго, однако по-прежнему являются одними из самых ярких и скандальных на Сейшельских островах.

Нужно сказать, что Марго после разрыва с Антоном несколько раз поднимала тему того, что по-прежнему одна, однако старается поддерживать хорошие отношения с бывшими возлюбленными. По всей видимости, Шоки не является исключением, если длинноволосая красавица тут же согласилась приютить парня у себя.

К слову, некоторые фолловеры предполагают, что Антон к Марго только потому, что у него нет денег, вернулся в свой родной город.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:41

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