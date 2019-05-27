Настя Каменских показала пляжные фото из медового месяца с Потапом

Вместе с новоиспеченным супругом Настя Каменских позирует на фоне моря и белого песка, держа в руках бокалы с шампанским. Также артистка была запечатлена в купальнике на фоне местного вида, показывая поклонникам фигуру. На более ранних фотографиях в аккаунте звезды она демонстрировала себя у трапа самолета, а также во время полета в отпуск. Свежие снимки Насти Каменских из медового месяца набрали несколько сотен тысяч отметок “мне нравится”, а в комментариях поклонники выразили свое восхищение.Публика пожелала молодоженам счастливых лет совместной жизни и неугасаемой любви. Имеется информация, что звездные супруги планируют вернуться в Киев 3 июня и осуществить творческие планы.