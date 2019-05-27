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Рок-группа «Машина времени» празднует 50-летие со дня основания

Рок-группа «Машина времени» 27 мая отмечает 50 лет со дня основания. В честь этого мероприятия коллектив отправится в масштабное турне.
Рок-группа «Машина времени» празднует 50-летие со дня основания

Группа Андрея Макаревича уже отыграла ряд концертов в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале, в южной части РФ и в Казахстане. Санкт-Петербург «Машина времени» посетит 15-16 ноября, а в столице коллектив выступит 29 июня.

Во время гастролей музыканты исполнят давно полюбившиеся слушателям хиты и новые композиции. В честь 50-летнего юбилея группа выпустила альманах «Машины времени», в который вошли шесть десятков песен. Запланированы также концерты в Украине, Белоруссии, Прибалтике, Молдове и странах ближнего зарубежья.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:21

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