Рок-группа «Машина времени» празднует 50-летие со дня основания





Группа Андрея Макаревича уже отыграла ряд концертов в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале, в южной части РФ и в Казахстане. Санкт-Петербург «Машина времени» посетит 15-16 ноября, а в столице коллектив выступит 29 июня.Во время гастролей музыканты исполнят давно полюбившиеся слушателям хиты и новые композиции. В честь 50-летнего юбилея группа выпустила альманах «Машины времени», в который вошли шесть десятков песен. Запланированы также концерты в Украине, Белоруссии, Прибалтике, Молдове и странах ближнего зарубежья.