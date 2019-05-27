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Эксперты составили ТОП-6 бесполезных советов для здоровья, в которые верят врачи

Относительно здоровья человека существует множество мифов, и во многие из них верят даже врачи. Эксперты составили ТОП-6 самых бесполезных советов от специалистов, которые вводят пациентов в заблуждение.
Эксперты составили ТОП-6 бесполезных советов для здоровья, в которые верят врачи

Первый миф – это разделение языка на зоны, отвечающие за восприятие определенных вкусов: сладкого, горького, кислого, соленого. Эксперты отмечают: данное заблуждение не имеет под собой никаких оснований, поэтому о нем нужно просто забыть. Следующий бесполезный совет от врача – это запрет мочить манту. Вакцина при совершении прививки вводится в нижние слои кожи, поэтому вода никогда не сможет туда попасть. Единственное противопоказание – не раздирать место укола.

Обязательное питье 8 стаканов воды в день оказалось очередным бесполезным советом для здоровья, отмечают эксперты. Необходимый объем жидкости рассчитывается в зависимости от времени года, массы тела, пола и других индивидуальных факторов. Человеку нужно выпивать столько воды, сколько ему хочется.

Еще один распространенный миф – эффективность противовирусных препаратов при простуде. Они не помогают вылечиться быстрее обычного, хотя многие врачи считают иначе. Следующий бесполезный совет – это сокращать время нахождения за компьютером или телевизором. От этого не портится зрение, хотя глаза действительно устают. И последний миф – это необходимость завтрака. Данный прием пищи можно смело пропускать.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:37

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