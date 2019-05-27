В Индии провели операцию по удалению самой большой в мире опухоли головного мозга
В Индии успешно провели операцию по удалению самой большой в мире опухоли головного мозга. На протяжении 20 лет у пациента развивалось новообразование, достигнув веса в 5 кг.
В Индии 31-летний местный житель около 20 лет отказывался идти к врачу из-за опухоли головного мозга, поскольку боялся операции. Согласно другой версии, у него просто не было денег на лечение. Новообразование появилось на голове гражданина в возрасте 11 лет, а обратился за помощью он после того, как она начала мешать ему в быту. Как передают местные СМИ, вес новообразования достиг 5 кг, а в современной литературе нет упоминаний об операциях над раком такого размера.
Известно, что структура оказалась злокачественной и при этом достигала размера головы мужчины. Как отмечает портал "Слово и Дело", операция продлилась 10 часов и закончилась успешно, а пациент на данный момент восстанавливается.
В Индии 31-летний местный житель около 20 лет отказывался идти к врачу из-за опухоли головного мозга, поскольку боялся операции. Согласно другой версии, у него просто не было денег на лечение. Новообразование появилось на голове гражданина в возрасте 11 лет, а обратился за помощью он после того, как она начала мешать ему в быту. Как передают местные СМИ, вес новообразования достиг 5 кг, а в современной литературе нет упоминаний об операциях над раком такого размера.
Известно, что структура оказалась злокачественной и при этом достигала размера головы мужчины. Как отмечает портал "Слово и Дело", операция продлилась 10 часов и закончилась успешно, а пациент на данный момент восстанавливается.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:27