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Инесса Шевчук озвучила потенциальное имя мужчины, подарившего ей Bentley

Мы уже сообщали, что бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Инесса Шевчук в день своего 25-летия стала обладательницей роскошного автомобиля.

В качестве подарка красотке преподнесли Bentley за 15 миллионов рублей рубинового цвета, правда имя своего молодого человека звезда продолжает скрывать.

Инесса Шевчук озвучила потенциальное имя мужчины, подарившего ей Bentley

Экс-проектантка Инесса Шевчук в своем микроблоге Instagram недавно пообщалась с поклонниками, предложив им поиграть в Вопрос-Ответ.

Самым популярным вопросом, как оказалось, было, кто же подарил звезде роскошный автомобиль. В комментариях появились разные имена - Игорь, Юра, Константин. Но выяснилось, что эти слухи распускает как раз девушка, отвечая подписчикам в Stories.

Инесса Шевчук озвучила потенциальное имя мужчины, подарившего ей Bentley

Потом Инесса вспылила и на вопросы поклонников отвечать не стала, попросив их не лезть не в свои дела.

Инесса Шевчук озвучила потенциальное имя мужчины, подарившего ей Bentley

Также девушка отметила, что ей часто приписывают романы с теми людьми, которых в действительности она даже не знает. Если девушки будут вести себя так и дальше, написала Инесса Шевчук, никто и никогда им ничего не подарит.

Инесса Шевчук озвучила потенциальное имя мужчины, подарившего ей Bentley



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:30

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