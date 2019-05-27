Инесса Шевчук озвучила потенциальное имя мужчины, подарившего ей Bentley

В качестве подарка красотке преподнесли Bentley за 15 миллионов рублей рубинового цвета, правда имя своего молодого человека звезда продолжает скрывать.Экс-проектантка Инесса Шевчук в своем микроблоге Instagram недавно пообщалась с поклонниками, предложив им поиграть в Вопрос-Ответ.Самым популярным вопросом, как оказалось, было, кто же подарил звезде роскошный автомобиль. В комментариях появились разные имена - Игорь, Юра, Константин. Но выяснилось, что эти слухи распускает как раз девушка, отвечая подписчикам в Stories.Потом Инесса вспылила и на вопросы поклонников отвечать не стала, попросив их не лезть не в свои дела.Также девушка отметила, что ей часто приписывают романы с теми людьми, которых в действительности она даже не знает. Если девушки будут вести себя так и дальше, написала Инесса Шевчук, никто и никогда им ничего не подарит.