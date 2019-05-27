Родители 17-летней Маши Кончаловской хорошо приняли ее бойфренда

Об этом Маша Кончаловская рассказала на своей странице в Instagram. Там дочь звездных родителей написала большое сообщение, посвященное этой теме. 17-летняя девушка отметила, что предыдущее обновление, посвященное Никите, ее подписчики восприняли крайне негативно. Поклонники посчитали, что несовершеннолетняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной негативно влияет на других подростков, рассказывая подобные истории общественности. После этого девушка была вынуждена удалить текст.В новом обновлении Маша Кончаловская рассказала, что многие люди не могут адекватно воспринимать мир из-за стереотипов и шаблонного мышления. 17-летняя девушка сообщила о том, что ее родители, особенно мать, спокойно отреагировали на знакомство с парнем Никитой. Бойфренд на 8 лет старше, но это не мешает паре радовать друг друга.Любовь Толкалина сама предложила дочери и ее парню снимать отдельную квартиру и жить вместе, до этого девушка проживала вместе с родителями. 17-летняя наследница звездных родителей отмечает, что в 18 лет человек не становится резко взрослым, это долгий процесс.