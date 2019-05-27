АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Антибиотики в некоторых реках мира превышают “безопасный” уровень
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Родители 17-летней Маши Кончаловской хорошо приняли ее бойфренда

Маша Кончаловская, дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, рассказала о том, как родители приняли ее бойфренда Никиту, который старше девушки на 8 лет. Мать и отец 17-летней дочери хорошо восприняли появление в ее жизни парня и сами предложили им жить отдельно.
Родители 17-летней Маши Кончаловской хорошо приняли ее бойфренда

Об этом Маша Кончаловская рассказала на своей странице в Instagram. Там дочь звездных родителей написала большое сообщение, посвященное этой теме. 17-летняя девушка отметила, что предыдущее обновление, посвященное Никите, ее подписчики восприняли крайне негативно. Поклонники посчитали, что несовершеннолетняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной негативно влияет на других подростков, рассказывая подобные истории общественности. После этого девушка была вынуждена удалить текст.

В новом обновлении Маша Кончаловская рассказала, что многие люди не могут адекватно воспринимать мир из-за стереотипов и шаблонного мышления. 17-летняя девушка сообщила о том, что ее родители, особенно мать, спокойно отреагировали на знакомство с парнем Никитой. Бойфренд на 8 лет старше, но это не мешает паре радовать друг друга.

Любовь Толкалина сама предложила дочери и ее парню снимать отдельную квартиру и жить вместе, до этого девушка проживала вместе с родителями. 17-летняя наследница звездных родителей отмечает, что в 18 лет человек не становится резко взрослым, это долгий процесс.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали о популярной диете,
Рок-группа «Машина времени» празднует
ByteDance может создать собственный
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала,
В России хотят ужесточить правила
Настя Каменских показала пляжные фото
Фисташки снижают риск развития диабета
Серена Уильямс тайно навестила сына
Марго Овсянникова приютила у себя
Эксперты составили ТОП-6 бесполезных
Илья Яббаров пришел в восторг от
Родители 17-летней Маши Кончаловской
В Индии провели операцию по удалению
В новой серии мультфильма
Муж беременной экс-участницы "Дома-2"
Соловьев предложил поступить с
Безруков раскритиковал политику в
Дочь Ксении Бородиной Теона обиделась
Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита
За 5 лет стоимость новых автомобилей в
Футболист Дмитрий Тарасов купил дорогой
Поклонники раскритиковали экс-участницу
Медики: Курение кальяна может привести
Леди Гага появилась на публике в
Ксения Бородина жестко ответила
Таксистам хотят запретить работать
Галкин опубликовал видео встречи со
В Подмосковье дворняги затащили
Участник проекта "Дом-2" Антон Шоки
Итальянскими учеными воссоздан
Просмотреть все новости