Родители 17-летней Маши Кончаловской хорошо приняли ее бойфренда
Маша Кончаловская, дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, рассказала о том, как родители приняли ее бойфренда Никиту, который старше девушки на 8 лет. Мать и отец 17-летней дочери хорошо восприняли появление в ее жизни парня и сами предложили им жить отдельно.
Об этом Маша Кончаловская рассказала на своей странице в Instagram. Там дочь звездных родителей написала большое сообщение, посвященное этой теме. 17-летняя девушка отметила, что предыдущее обновление, посвященное Никите, ее подписчики восприняли крайне негативно. Поклонники посчитали, что несовершеннолетняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной негативно влияет на других подростков, рассказывая подобные истории общественности. После этого девушка была вынуждена удалить текст.
В новом обновлении Маша Кончаловская рассказала, что многие люди не могут адекватно воспринимать мир из-за стереотипов и шаблонного мышления. 17-летняя девушка сообщила о том, что ее родители, особенно мать, спокойно отреагировали на знакомство с парнем Никитой. Бойфренд на 8 лет старше, но это не мешает паре радовать друг друга.
Любовь Толкалина сама предложила дочери и ее парню снимать отдельную квартиру и жить вместе, до этого девушка проживала вместе с родителями. 17-летняя наследница звездных родителей отмечает, что в 18 лет человек не становится резко взрослым, это долгий процесс.
Об этом Маша Кончаловская рассказала на своей странице в Instagram. Там дочь звездных родителей написала большое сообщение, посвященное этой теме. 17-летняя девушка отметила, что предыдущее обновление, посвященное Никите, ее подписчики восприняли крайне негативно. Поклонники посчитали, что несовершеннолетняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной негативно влияет на других подростков, рассказывая подобные истории общественности. После этого девушка была вынуждена удалить текст.
В новом обновлении Маша Кончаловская рассказала, что многие люди не могут адекватно воспринимать мир из-за стереотипов и шаблонного мышления. 17-летняя девушка сообщила о том, что ее родители, особенно мать, спокойно отреагировали на знакомство с парнем Никитой. Бойфренд на 8 лет старше, но это не мешает паре радовать друг друга.
Любовь Толкалина сама предложила дочери и ее парню снимать отдельную квартиру и жить вместе, до этого девушка проживала вместе с родителями. 17-летняя наследница звездных родителей отмечает, что в 18 лет человек не становится резко взрослым, это долгий процесс.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:30