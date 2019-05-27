Муж беременной экс-участницы "Дома-2" Кати Колисниченко балует ее вином

Катя Колисниченко две недели назад вышла замуж, будучи на 8 месяце беременности. Имя своего избранника экс-участница проекта "Дом-2" тщательно скрывает, однако поделилась с поклонниками некоторыми подробностями своей семейной жизни. Брюнетка рассказала, что недавно возлюбленный побаловал ее фруктами и вином. Алкоголь девушка не употребляет, а вот фруктам очень обрадовалась.Поклонники поддержали беременную Катю Колисниченко, а также пожелали молодым родителям счастья и благополучия. Многие отметили, что звезда проекта "Дом-2" осталась такой же привлекательной, несмотря на прибавившиеся килограммы.