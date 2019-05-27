АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Антибиотики в некоторых реках мира превышают “безопасный” уровень
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

В новой серии мультфильма “Простоквашино” пес Шарик загипнотизирует почтальона Печкина

В новом эпизоде мультипликационной ленты “Простоквашино” почтальон Печкин окажется загипнотизирован псом Шариком. О подробностях 15 выпуска, названного “Гипноз”, сообщают в пресс-ведомстве “Союзмультфильма”.
В новой серии мультфильма “Простоквашино” пес Шарик загипнотизирует почтальона Печкина

Согласно сюжету продолжения “Простоквашино”, Шарик смог сконструировать гипнокруг и начал использовать его на своих ближайших друзьях. Кот Матроскин сумел устоять перед манипуляциями, но стоявший поблизости почтальон Печкин оказался загипнотизирован. В результате герой начинает совершать нетипичные для себя поступки, чем пользуется Шарик.

Отмечается, что роль режиссера при создании серии на себя взяла Евгения Жиркова. Эпизод уже размещен на канале студии в YouTube, где серии выпускаются 10 числа каждого месяца, но изредка бывают исключения. Создатели мультфильма продолжили историю героев из Простоквашино, но при этом сохранили стиль, а сюжетные линии приблизили к современности.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали о популярной диете,
Рок-группа «Машина времени» празднует
ByteDance может создать собственный
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала,
В России хотят ужесточить правила
Настя Каменских показала пляжные фото
Фисташки снижают риск развития диабета
Серена Уильямс тайно навестила сына
Марго Овсянникова приютила у себя
Эксперты составили ТОП-6 бесполезных
Илья Яббаров пришел в восторг от
Родители 17-летней Маши Кончаловской
В Индии провели операцию по удалению
В новой серии мультфильма
Муж беременной экс-участницы "Дома-2"
Соловьев предложил поступить с
Безруков раскритиковал политику в
Дочь Ксении Бородиной Теона обиделась
Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита
За 5 лет стоимость новых автомобилей в
Футболист Дмитрий Тарасов купил дорогой
Поклонники раскритиковали экс-участницу
Медики: Курение кальяна может привести
Леди Гага появилась на публике в
Ксения Бородина жестко ответила
Таксистам хотят запретить работать
Галкин опубликовал видео встречи со
В Подмосковье дворняги затащили
Участник проекта "Дом-2" Антон Шоки
Итальянскими учеными воссоздан
Просмотреть все новости