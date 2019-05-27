В новой серии мультфильма “Простоквашино” пес Шарик загипнотизирует почтальона Печкина
В новом эпизоде мультипликационной ленты “Простоквашино” почтальон Печкин окажется загипнотизирован псом Шариком. О подробностях 15 выпуска, названного “Гипноз”, сообщают в пресс-ведомстве “Союзмультфильма”.
Согласно сюжету продолжения “Простоквашино”, Шарик смог сконструировать гипнокруг и начал использовать его на своих ближайших друзьях. Кот Матроскин сумел устоять перед манипуляциями, но стоявший поблизости почтальон Печкин оказался загипнотизирован. В результате герой начинает совершать нетипичные для себя поступки, чем пользуется Шарик.
Отмечается, что роль режиссера при создании серии на себя взяла Евгения Жиркова. Эпизод уже размещен на канале студии в YouTube, где серии выпускаются 10 числа каждого месяца, но изредка бывают исключения. Создатели мультфильма продолжили историю героев из Простоквашино, но при этом сохранили стиль, а сюжетные линии приблизили к современности.
Согласно сюжету продолжения “Простоквашино”, Шарик смог сконструировать гипнокруг и начал использовать его на своих ближайших друзьях. Кот Матроскин сумел устоять перед манипуляциями, но стоявший поблизости почтальон Печкин оказался загипнотизирован. В результате герой начинает совершать нетипичные для себя поступки, чем пользуется Шарик.
Отмечается, что роль режиссера при создании серии на себя взяла Евгения Жиркова. Эпизод уже размещен на канале студии в YouTube, где серии выпускаются 10 числа каждого месяца, но изредка бывают исключения. Создатели мультфильма продолжили историю героев из Простоквашино, но при этом сохранили стиль, а сюжетные линии приблизили к современности.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:25