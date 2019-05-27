Дочь Ксении Бородиной Теона обиделась на старших друзей во время игры

Телеведущая Ксения Бородина любит делиться с поклонниками подробностями воспитания своих дочерей. Знаменитость не раз подчеркивала, что старшая наследница Маруся растет послушным и мягким ребенком, тогда как Теона обладает непростым темпераментом и справиться с ней непросто.Ксения Бородина и Курбан Омаров не применяют насилие по отношению к детям, а вот повысить голос в воспитательных целях могут. Недавно девочка снова продемонстрировала свой сложный характер. В Сети появилось видео, где младшая дочь звезды "Дома-2" играет со старшими друзьями на отдыхе в Дубае. Видимо, ей не понравилось, что в игре ей досталась не главная роль, а потому Теона настолько сильно обиделась, что даже не подняла голову и не ответила отцу на его вопрос.Поклонники и ранее отмечали, что Ксении Бородиной и Курбану Омарову непросто дается воспитание младшей дочери, ведь девочка придерживается во всем только своего мнения, часто игнорируя замечания старших.