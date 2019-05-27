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Дочь Ксении Бородиной Теона обиделась на старших друзей во время игры

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона в очередной раз продемонстрировала свой непростой характер. Во время отдыха в Дубае девочка обиделась на своих старших друзей во время игры за то, что ей не досталась главная роль.
Дочь Ксении Бородиной Теона обиделась на старших друзей во время игры

Телеведущая Ксения Бородина любит делиться с поклонниками подробностями воспитания своих дочерей. Знаменитость не раз подчеркивала, что старшая наследница Маруся растет послушным и мягким ребенком, тогда как Теона обладает непростым темпераментом и справиться с ней непросто.

Ксения Бородина и Курбан Омаров не применяют насилие по отношению к детям, а вот повысить голос в воспитательных целях могут. Недавно девочка снова продемонстрировала свой сложный характер. В Сети появилось видео, где младшая дочь звезды "Дома-2" играет со старшими друзьями на отдыхе в Дубае. Видимо, ей не понравилось, что в игре ей досталась не главная роль, а потому Теона настолько сильно обиделась, что даже не подняла голову и не ответила отцу на его вопрос.

Поклонники и ранее отмечали, что Ксении Бородиной и Курбану Омарову непросто дается воспитание младшей дочери, ведь девочка придерживается во всем только своего мнения, часто игнорируя замечания старших.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:15

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