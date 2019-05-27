Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита Ларченко едва не лишилась жизни из-за халатности врачей
Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита Ларченко призналась, что однажды едва не лишилась жизни из-за халатного отношения врачей. Недавно звезда пообщалась со своими поклонниками в соцсети Instagram.
После ухода с реалити-шоу "Дом-2" Маргарита Ларченко активно ведет страницу в социальной сети Instagram, рассказывая о жизни в Периметре и обличая других участников проекта. Недавно девушка призналась, что едва не лишилась жизни в 13 лет. Тогда девочка пожаловалась на боли в животе, родные вызвали скорую помощь.
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Некомпетентные врачи не распознали при осмотре Маргариты Ларченко перитонит, что едва не стоило звезде жизни. В последний момент, как считает бывшая проектантка, ей все же сделали операцию, а потому теперь у нее два дня рождения.
После ухода с реалити-шоу "Дом-2" Маргарита Ларченко активно ведет страницу в социальной сети Instagram, рассказывая о жизни в Периметре и обличая других участников проекта. Недавно девушка призналась, что едва не лишилась жизни в 13 лет. Тогда девочка пожаловалась на боли в животе, родные вызвали скорую помощь.
[/center]
Некомпетентные врачи не распознали при осмотре Маргариты Ларченко перитонит, что едва не стоило звезде жизни. В последний момент, как считает бывшая проектантка, ей все же сделали операцию, а потому теперь у нее два дня рождения.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:12