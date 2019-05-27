Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита Ларченко едва не лишилась жизни из-за халатности врачей





После ухода с реалити-шоу "Дом-2" Маргарита Ларченко активно ведет страницу в социальной сети Instagram, рассказывая о жизни в Периметре и обличая других участников проекта. Недавно девушка призналась, что едва не лишилась жизни в 13 лет. Тогда девочка пожаловалась на боли в животе, родные вызвали скорую помощь.[/center]Некомпетентные врачи не распознали при осмотре Маргариты Ларченко перитонит, что едва не стоило звезде жизни. В последний момент, как считает бывшая проектантка, ей все же сделали операцию, а потому теперь у нее два дня рождения.