Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл и принца Гарри

Сын Маркл и принца Гарри еще до своего рождения стал одним из самых знаменитых детей современности, на встречу с которым хотят попасть даже знаменитости. Одной из первых первенца Меган Маркл и принца Гарри увидела Серена Уильямс. Накануне теннисистка тайно прибыла в гости к паре и познакомилась с Арчи Харрисоном Маунтбэттеном Виндзором. Известно, что Уильямс являлась гостьей на свадьбе бывшей актрисы и своей подруги по-совместительству.Встреча состоялась на прошлой неделе во Фрогморе и оказалась короткой, как отмечают источники. Дело в том, что спортсменка торопилась на Открытый чемпионат во Франции. Серена Уильямс также может стать для Арчи крестной матерью, но сроки крестин пока не озвучиваются.