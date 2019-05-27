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Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл и принца Гарри

Известная теннисистка Серена Уильямс, состоящая в дружеских отношениях с Меган Маркл, накануне тайно посетила сына герцога и герцогиню Сассекских. Также спортсменка выступает одним из ключевых претендентов на роль крестной матери наследника бывшей актрисы.
Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл и принца Гарри

Сын Маркл и принца Гарри еще до своего рождения стал одним из самых знаменитых детей современности, на встречу с которым хотят попасть даже знаменитости. Одной из первых первенца Меган Маркл и принца Гарри увидела Серена Уильямс. Накануне теннисистка тайно прибыла в гости к паре и познакомилась с Арчи Харрисоном Маунтбэттеном Виндзором. Известно, что Уильямс являлась гостьей на свадьбе бывшей актрисы и своей подруги по-совместительству.

Встреча состоялась на прошлой неделе во Фрогморе и оказалась короткой, как отмечают источники. Дело в том, что спортсменка торопилась на Открытый чемпионат во Франции. Серена Уильямс также может стать для Арчи крестной матерью, но сроки крестин пока не озвучиваются.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:42

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