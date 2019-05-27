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Безруков раскритиковал политику в современном российском кино

Российский актер Сергей Безруков поделился мнением о политике в современном кино, касающейся России. Во время присутствия на фестивале “Герой и время” артист дал откровенное интервью.
Безруков раскритиковал политику в современном российском кино

Сергей Безруков выступил с концертом на творческой встрече, а на конференции артист отметил, что играть в составе рок-группы стало для него возможностью доносить до аудитории важные мысли. Артист признался, что пытается говорить о более высоком, например, о душе и любви. Также деятель культуры высказался по поводу современного кино, отметив, что в последнее время публику интересуют провокации и политика. Артист заметил, что общество реагирует на негативные высказывания о России. При этом Безруков уверен, что искусство должно оставаться вне политики, предоставляя информацию о человеческих проблемах.
Безруков раскритиковал политику в современном российском кино

Как передает "КП", Сергей Безруков ожидает момента, когда в Каннах победит российская кинолента, приведя в пример фильмы “Летят журавли” и “Москва слезам не верит”. Артист также отметил, что о проблемах в стране стоит говорить, однако человеческая история в кино смотрится более ярко.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:17

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