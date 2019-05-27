Соловьев предложил поступить с конфликтным чиновником из Хакасии, как с Мамаевым и Кокориным
Отечественный журналист Владимир Соловьев предложил поступить с конфликтным чиновником из Хакасии, как с Мамаевым и Кокориным. Сергей Зайцев, стоящий во главе Ширинского района, уведомил о спланированной акции канала “Россия 24”.
Накануне в эфире телеканала были продемонстрированы кадры с участием Сергея Зайцева, который успел выхватить микрофон корреспондента, а затем вытолкнул его из кабинета. В процессе конфликта кто-то пытался закрыть объектив камеры, чтобы помешать съемке. Поводом для такой реакции чиновника стали вопросы по поводу его судимости, также затрагивалась тема коррупции и хищения. После инцидента в кабинете деятеля последний обвинил сотрудников в намеренной провокации.
Журналист Соловьев предложил перевести чиновника в СИЗО вместо домашнего ареста, чтобы он не оказал давление на следствие. Эксперт считает данный конфликт пятном на репутации власти, которое можно смыть реальным сроком для Зайцева. Как передает портал Nation News, журналист не видит путей снисхождения для такого чиновника.
Накануне в эфире телеканала были продемонстрированы кадры с участием Сергея Зайцева, который успел выхватить микрофон корреспондента, а затем вытолкнул его из кабинета. В процессе конфликта кто-то пытался закрыть объектив камеры, чтобы помешать съемке. Поводом для такой реакции чиновника стали вопросы по поводу его судимости, также затрагивалась тема коррупции и хищения. После инцидента в кабинете деятеля последний обвинил сотрудников в намеренной провокации.
Журналист Соловьев предложил перевести чиновника в СИЗО вместо домашнего ареста, чтобы он не оказал давление на следствие. Эксперт считает данный конфликт пятном на репутации власти, которое можно смыть реальным сроком для Зайцева. Как передает портал Nation News, журналист не видит путей снисхождения для такого чиновника.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:18