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Футболист Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит

Футболист Дмитрий Тарасов, несмотря на свое затруднительное финансовое положение, недавно стал владельцем нового авто, сообщает портал Woman.ru со ссылкой на сведения очевидцев. Сам спортсмен не афиширует сведения из собственной жизни.
Футболист Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит

Как пишут СМИ, на днях футболист Дмитрий Тарасов побывал в одном из автосалонов, где приобрел новую иномарку. В автопарке знаменитости уже есть несколько роскошных моделей, однако пользоваться ними по решению суда он не может, пока не погасит долг по выплатам алиментов своей первой дочери. Сумма составляет около 15 миллионов рублей.

По словам очевидцев, Дмитрий Тарасов сейчас находится в хорошей физической форме, возможно, спортсмен столь дорогой покупкой решил отметить недавнюю победу собственной команды "Локомотив" после получения Кубка России.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:04

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