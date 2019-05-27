Футболист Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит

Как пишут СМИ, на днях футболист Дмитрий Тарасов побывал в одном из автосалонов, где приобрел новую иномарку. В автопарке знаменитости уже есть несколько роскошных моделей, однако пользоваться ними по решению суда он не может, пока не погасит долг по выплатам алиментов своей первой дочери. Сумма составляет около 15 миллионов рублей.По словам очевидцев, Дмитрий Тарасов сейчас находится в хорошей физической форме, возможно, спортсмен столь дорогой покупкой решил отметить недавнюю победу собственной команды "Локомотив" после получения Кубка России.