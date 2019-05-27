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Обнародованы сроки появления в РФ обновленной модели Geely Atlas

Рестайлинговый кроссовер Geely Atlas появится в России в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом рассказали представители автопроизводителя.
Обнародованы сроки появления в РФ обновленной модели Geely Atlas

Кросс производится на фабрике в Белоруссии. Для запуска обновленной модификации нужно обновить линейку автомобилей. В Китае данная модель уже продается на рынке, но по сравнению с актуальной версией у нее имеются иные противотуманки, другое оформление бамперов и новые диски колес.

Оригинал Geely Atlas появился в РФ в начале ушедшего года и почти сразу стал востребованным. Ныне в РФ клиенты могут обзавестись на выбор одним из 10 комплектаций автомобиля стоимостью от миллиона рублей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:00

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