Обнародованы сроки появления в РФ обновленной модели Geely Atlas





Кросс производится на фабрике в Белоруссии. Для запуска обновленной модификации нужно обновить линейку автомобилей. В Китае данная модель уже продается на рынке, но по сравнению с актуальной версией у нее имеются иные противотуманки, другое оформление бамперов и новые диски колес.Оригинал Geely Atlas появился в РФ в начале ушедшего года и почти сразу стал востребованным. Ныне в РФ клиенты могут обзавестись на выбор одним из 10 комплектаций автомобиля стоимостью от миллиона рублей.