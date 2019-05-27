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Поклонники раскритиковали экс-участницу "Дома-2" Дарью Пынзарь за отношение к свекрови

Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь не афиширует отношения с матерью своего супруга Сергея Пынзаря, однако известно, что за все время проживания знаменитостей в Турции свекровь побывала у них в гостях только сейчас, а жила она не дома у родных, а в отеле.
Поклонники раскритиковали экс-участницу "Дома-2" Дарью Пынзарь за отношение к свекрови

После последней публикации в соцсети Instagram Дарья Пынзарь попала под волну критики со стороны фанатов. Недавно в гости к звездной паре приехала мать Сергея Пынзаря, и если сначала поклонникам не понравилось, что женщину поселили в отель, а не дома, то теперь звезда проекта "Дом-2" подверглась оскорблениям за рекламу.

Дарья Пынзарь в своем аккаунте опубликовала несколько коротких видео, где попыталась рассказать, насколько хорош отель, где живет ее свекровь, а вот со своей родственницей - только одну запись. Многие тут же раскритиковали супругу Сергея Пынзаря за такое неуважение к свекрови.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:02

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