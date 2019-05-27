Итальянскими учеными воссоздан достоверный образ Иисуса





Портрет Иисуса воспроизводила группа ученых во главе с профессором Джулио Фантом. Изначально работы велись с использованием отпечатка на Туринской плащанице, чья подлинность не имеет 100-процентных подтверждений. Итальянский специалист провел исследование материи и провел большое количество замеров. Итоговая 3D-модель показалась ученым наиболее достоверной.Согласно результатам эксперимента, рост Христа превышал 180 см. Ученые уверены, что он отличался привлекательной внешностью и харизмой. При этом в его внешнем виде обнаружили определенную величественность. Благодаря своей внешности он мог привлечь внимание окружающих. Ученые выяснили, что в момент смерти Иисус не лишился царственного выражения лица, а также отличился самообладанием.