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Итальянскими учеными воссоздан достоверный образ Иисуса

Итальянские ученые сумели воссоздать достоверный образ Иисуса и продемонстрировали новую 3D-модель его лица. Эксперты провели большое исследование, чтобы выяснить черты внешности религиозной личности.
Итальянскими учеными воссоздан достоверный образ Иисуса

Портрет Иисуса воспроизводила группа ученых во главе с профессором Джулио Фантом. Изначально работы велись с использованием отпечатка на Туринской плащанице, чья подлинность не имеет 100-процентных подтверждений. Итальянский специалист провел исследование материи и провел большое количество замеров. Итоговая 3D-модель показалась ученым наиболее достоверной.

Согласно результатам эксперимента, рост Христа превышал 180 см. Ученые уверены, что он отличался привлекательной внешностью и харизмой. При этом в его внешнем виде обнаружили определенную величественность. Благодаря своей внешности он мог привлечь внимание окружающих. Ученые выяснили, что в момент смерти Иисус не лишился царственного выражения лица, а также отличился самообладанием.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:53

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