АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Антибиотики в некоторых реках мира превышают “безопасный” уровень
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Ксения Бородина жестко ответила хейтерам за критику образа на премии RU.TV

Ксения Бородина в своем аккаунте в Instagram жестко ответила хейтерам за критику ее образа на недавно прошедшей премии RU.TV. Поклонники написали, что телеведущая неправильно подобрала обувь к красному платью, а также некрасиво уложила волосы.
Ксения Бородина жестко ответила хейтерам за критику образа на премии RU.TV

На церемонии награждения Ксения Бородина появилась в красном платье, а образ дополнила черными туфлями-лодочками с бантом. Волосы знаменитость уложила, закрепив сзади заколкой. Однако такой наряд звезды понравился далеко не всем ее поклонникам, многие отметили, что под платье с открытыми плечами закрытые туфли не идут, а для волос нужно было уделить больше времени, тем более, у звезды "Дома-2" есть несколько своих салонов красоты.

Ксения Бородина, не выдержав критики, ответила хейтерам в stories в Instagram. Знаменитость сослалась на свою болезнь, ведь в 16 градусов тяжело пройтись с температурой в открытых босоножках, а также раскритиковала девушек, отдающих предпочтение локонам и стразам. По мнению звезды, эти вещи давно вышли из моды, а когда она приходит на afterparty, повсюду видит только локоны, стразы и маленьких собачек на руках.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леди Гага появилась на публике в
Ксения Бородина жестко ответила
Таксистам хотят запретить работать
Галкин опубликовал видео встречи со
В Подмосковье дворняги затащили
Участник проекта "Дом-2" Антон Шоки
Итальянскими учеными воссоздан
Apple разрабатывают технологию, которая
Актриса Наталья Бардо обнажилась ради
Ученые установили, что
9-я музыкальная премия RU.TV: Анастасия
АвтоВАЗ срочно отзывает Lada XRay Cross
Пародия «Джон Сноу Уик» оказалась лучше
Милена Безбородова попросила Лешу
Специалисты составили перечень
Вкладчики банка «Югра» начнут получать
Ирина Пегова призналась, что спорт
Житель Кузбасса убил друга детства за
«Супер-папа» Эмин Агаларов собрал всех
Эксперты назвали семь типов не
Кристина Орбакайте в образе императрицы
Таня Строкова попросила Олю Бузову
Жительница Москвы оставила ребенка в
Экс-супруг Татьяны Арнтгольц Иван
Ученые: Антибиотики в некоторых реках
Дима Билан на архивном видео показал
Ученые: Солодковый чай может вызвать
Лиза Триандафилиди извинилась перед
Эксперты рассказали, какие продукты
Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова
Просмотреть все новости