Ксения Бородина жестко ответила хейтерам за критику образа на премии RU.TV

На церемонии награждения Ксения Бородина появилась в красном платье, а образ дополнила черными туфлями-лодочками с бантом. Волосы знаменитость уложила, закрепив сзади заколкой. Однако такой наряд звезды понравился далеко не всем ее поклонникам, многие отметили, что под платье с открытыми плечами закрытые туфли не идут, а для волос нужно было уделить больше времени, тем более, у звезды "Дома-2" есть несколько своих салонов красоты.Ксения Бородина, не выдержав критики, ответила хейтерам в stories в Instagram. Знаменитость сослалась на свою болезнь, ведь в 16 градусов тяжело пройтись с температурой в открытых босоножках, а также раскритиковала девушек, отдающих предпочтение локонам и стразам. По мнению звезды, эти вещи давно вышли из моды, а когда она приходит на afterparty, повсюду видит только локоны, стразы и маленьких собачек на руках.