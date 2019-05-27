Ксения Бородина жестко ответила хейтерам за критику образа на премии RU.TV
Ксения Бородина в своем аккаунте в Instagram жестко ответила хейтерам за критику ее образа на недавно прошедшей премии RU.TV. Поклонники написали, что телеведущая неправильно подобрала обувь к красному платью, а также некрасиво уложила волосы.
На церемонии награждения Ксения Бородина появилась в красном платье, а образ дополнила черными туфлями-лодочками с бантом. Волосы знаменитость уложила, закрепив сзади заколкой. Однако такой наряд звезды понравился далеко не всем ее поклонникам, многие отметили, что под платье с открытыми плечами закрытые туфли не идут, а для волос нужно было уделить больше времени, тем более, у звезды "Дома-2" есть несколько своих салонов красоты.
Ксения Бородина, не выдержав критики, ответила хейтерам в stories в Instagram. Знаменитость сослалась на свою болезнь, ведь в 16 градусов тяжело пройтись с температурой в открытых босоножках, а также раскритиковала девушек, отдающих предпочтение локонам и стразам. По мнению звезды, эти вещи давно вышли из моды, а когда она приходит на afterparty, повсюду видит только локоны, стразы и маленьких собачек на руках.
На церемонии награждения Ксения Бородина появилась в красном платье, а образ дополнила черными туфлями-лодочками с бантом. Волосы знаменитость уложила, закрепив сзади заколкой. Однако такой наряд звезды понравился далеко не всем ее поклонникам, многие отметили, что под платье с открытыми плечами закрытые туфли не идут, а для волос нужно было уделить больше времени, тем более, у звезды "Дома-2" есть несколько своих салонов красоты.
Ксения Бородина, не выдержав критики, ответила хейтерам в stories в Instagram. Знаменитость сослалась на свою болезнь, ведь в 16 градусов тяжело пройтись с температурой в открытых босоножках, а также раскритиковала девушек, отдающих предпочтение локонам и стразам. По мнению звезды, эти вещи давно вышли из моды, а когда она приходит на afterparty, повсюду видит только локоны, стразы и маленьких собачек на руках.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:40