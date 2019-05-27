Леди Гага появилась на публике в коротких шортах и дырявых колготках
Американская певица Леди Гага вышла в свет в порванных колготках на пикантном месте. Модный конфуз, по мнению публики, произошел по пути в звукозаписывающую студию.
Леди Гага накануне была запечатлена в Голливуде около звукозаписывающей студии, куда приехала в порванных колготках. Артистка также выбрала очень короткие кожаные шорты, благодаря которым большая дыра на колготках в сеточку была отчетливо видна. Поклонники артистки предположили, что Леди Гага неудачно присела, после чего с левой стороны ягодиц осталась дырка. Публика также заметила помятый вид звезды и небрежную прическу.
При этом Леди Гага абсолютно не смущалась своего вида, что не удивило поклонников. Артистка известна своими яркими и необычными образами, а не так давно превратилась в икону стиля. Американцы заметили, что звезды в последнее время часто позволяют себе появляться на публике в рваных, грязных, мятых и старых вещах.
Леди Гага накануне была запечатлена в Голливуде около звукозаписывающей студии, куда приехала в порванных колготках. Артистка также выбрала очень короткие кожаные шорты, благодаря которым большая дыра на колготках в сеточку была отчетливо видна. Поклонники артистки предположили, что Леди Гага неудачно присела, после чего с левой стороны ягодиц осталась дырка. Публика также заметила помятый вид звезды и небрежную прическу.
При этом Леди Гага абсолютно не смущалась своего вида, что не удивило поклонников. Артистка известна своими яркими и необычными образами, а не так давно превратилась в икону стиля. Американцы заметили, что звезды в последнее время часто позволяют себе появляться на публике в рваных, грязных, мятых и старых вещах.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:48