АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Антибиотики в некоторых реках мира превышают “безопасный” уровень
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Леди Гага появилась на публике в коротких шортах и дырявых колготках

Американская певица Леди Гага вышла в свет в порванных колготках на пикантном месте. Модный конфуз, по мнению публики, произошел по пути в звукозаписывающую студию.
Леди Гага появилась на публике в коротких шортах и дырявых колготках

Леди Гага накануне была запечатлена в Голливуде около звукозаписывающей студии, куда приехала в порванных колготках. Артистка также выбрала очень короткие кожаные шорты, благодаря которым большая дыра на колготках в сеточку была отчетливо видна. Поклонники артистки предположили, что Леди Гага неудачно присела, после чего с левой стороны ягодиц осталась дырка. Публика также заметила помятый вид звезды и небрежную прическу.

При этом Леди Гага абсолютно не смущалась своего вида, что не удивило поклонников. Артистка известна своими яркими и необычными образами, а не так давно превратилась в икону стиля. Американцы заметили, что звезды в последнее время часто позволяют себе появляться на публике в рваных, грязных, мятых и старых вещах.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леди Гага появилась на публике в
Ксения Бородина жестко ответила
Таксистам хотят запретить работать
Галкин опубликовал видео встречи со
В Подмосковье дворняги затащили
Участник проекта "Дом-2" Антон Шоки
Итальянскими учеными воссоздан
Apple разрабатывают технологию, которая
Актриса Наталья Бардо обнажилась ради
Ученые установили, что
9-я музыкальная премия RU.TV: Анастасия
АвтоВАЗ срочно отзывает Lada XRay Cross
Пародия «Джон Сноу Уик» оказалась лучше
Милена Безбородова попросила Лешу
Специалисты составили перечень
Вкладчики банка «Югра» начнут получать
Ирина Пегова призналась, что спорт
Житель Кузбасса убил друга детства за
«Супер-папа» Эмин Агаларов собрал всех
Эксперты назвали семь типов не
Кристина Орбакайте в образе императрицы
Таня Строкова попросила Олю Бузову
Жительница Москвы оставила ребенка в
Экс-супруг Татьяны Арнтгольц Иван
Ученые: Антибиотики в некоторых реках
Дима Билан на архивном видео показал
Ученые: Солодковый чай может вызвать
Лиза Триандафилиди извинилась перед
Эксперты рассказали, какие продукты
Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова
Просмотреть все новости