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Участник проекта "Дом-2" Антон Шоки ушел за Периметр из-за потасовки с Алексеем Кудряшовым

Участник реалити-шоу "Дом-2" Антон Шоки в очередной раз ушел за Периметр, после того, как между ним и Алексеем Кудряшовым произошла потасовка. Спортсмен уже не в первый раз попадает в подобные ситуации, однако менять, видимо, ничего не собирается.
Участник проекта "Дом-2" Антон Шоки ушел за Периметр из-за потасовки с Алексеем Кудряшовым

Прежде драка с Алексеем Кудряшовым стала причиной ухода с проекта Романа Жукова. Тогда причиной конфликта стало оскорбление проектанта в адрес Анастасии Балинской, после чего ее возлюбленный просто не стал дальше слушать ругань. Сам Кудряшов позже рассказывал, что ему "хорошо досталось", ссылаясь на вес и рост соперника.

Видимо, в первый раз Алексей Кудряшов не смог вынести для себя урок, так как недавно он нашел для себя более слабого соперника в лице Антона Шоки. Поклонники телешоу обеспокоены бездействием руководства, ведь спортсмен явно пытается заработать авторитет за счет других участников.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:02

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