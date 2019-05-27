Участник проекта "Дом-2" Антон Шоки ушел за Периметр из-за потасовки с Алексеем Кудряшовым
Участник реалити-шоу "Дом-2" Антон Шоки в очередной раз ушел за Периметр, после того, как между ним и Алексеем Кудряшовым произошла потасовка. Спортсмен уже не в первый раз попадает в подобные ситуации, однако менять, видимо, ничего не собирается.
Прежде драка с Алексеем Кудряшовым стала причиной ухода с проекта Романа Жукова. Тогда причиной конфликта стало оскорбление проектанта в адрес Анастасии Балинской, после чего ее возлюбленный просто не стал дальше слушать ругань. Сам Кудряшов позже рассказывал, что ему "хорошо досталось", ссылаясь на вес и рост соперника.
Видимо, в первый раз Алексей Кудряшов не смог вынести для себя урок, так как недавно он нашел для себя более слабого соперника в лице Антона Шоки. Поклонники телешоу обеспокоены бездействием руководства, ведь спортсмен явно пытается заработать авторитет за счет других участников.
Прежде драка с Алексеем Кудряшовым стала причиной ухода с проекта Романа Жукова. Тогда причиной конфликта стало оскорбление проектанта в адрес Анастасии Балинской, после чего ее возлюбленный просто не стал дальше слушать ругань. Сам Кудряшов позже рассказывал, что ему "хорошо досталось", ссылаясь на вес и рост соперника.
Видимо, в первый раз Алексей Кудряшов не смог вынести для себя урок, так как недавно он нашел для себя более слабого соперника в лице Антона Шоки. Поклонники телешоу обеспокоены бездействием руководства, ведь спортсмен явно пытается заработать авторитет за счет других участников.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:02