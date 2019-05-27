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Галкин опубликовал видео встречи со своими детьми

Известный российский артист Максим Галкин опубликовал в своем аккаунте Instagram видео встречи со своими детьми. Ведущий был на протяжении трех недель на гастролях и с нетерпением ждал приезда домой.
Галкин опубликовал видео встречи со своими детьми

Опубликованный пост был подписан словами «Вот я и дома. Ура !!!». Съёмку Максим Галкин начал еще с момента подъезда к себе домой. На пороге его уже ждал сын Гарри. Затем во двор выбежала и дочь Лиза, которая бросилась в объятия отца, не скрывая искренних эмоций. Она постоянно приговаривала: «Родненький, хорошенький, любименький», что сильно умилило пользователей Сети.

Дети поделились с отцом последними событиями из своей жизни, которые были связаны с зубами, после чего сопроводили Галкина в дом. На видео не было видно супруги артиста Аллы Пугачевой. Скорее всего, она ждала его в доме. Пользователи очень хвалили детей Максима Галкина и высказывали свои комплименты в их сторону.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:21

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