Галкин опубликовал видео встречи со своими детьми

Опубликованный пост был подписан словами «Вот я и дома. Ура !!!». Съёмку Максим Галкин начал еще с момента подъезда к себе домой. На пороге его уже ждал сын Гарри. Затем во двор выбежала и дочь Лиза, которая бросилась в объятия отца, не скрывая искренних эмоций. Она постоянно приговаривала: «Родненький, хорошенький, любименький», что сильно умилило пользователей Сети.Дети поделились с отцом последними событиями из своей жизни, которые были связаны с зубами, после чего сопроводили Галкина в дом. На видео не было видно супруги артиста Аллы Пугачевой. Скорее всего, она ждала его в доме. Пользователи очень хвалили детей Максима Галкина и высказывали свои комплименты в их сторону.