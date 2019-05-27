Таксистам хотят запретить работать сверх нормы





Изначальная версия закона об агрегаторах такси была принята в первом чтении в декабре 2018 года. Уже тогда депутаты заявляли о том, что данный документ ждет длительное совершенствование и доработка. Евгений Москвичев, являющийся главой комитета Госдумы по транспорту и строительству, рассказал о том, что современная версия закона существенно отличается от первоначальной.Изменения в работе агрегаторов такси планируются большие. Депутаты изменили ряд имеющихся требований и добавили множество новых. Изменено определение легкового и грузового такси, но основные новшества заключаются в другом. Каждый автомобиль будет обязан иметь систему ГЛОНАСС, которая призвана следить за передвижением транспортного средства по маршруту. Таксисты получат единую личную карту, авторизирующуюся в общей системе, куда свои данные должны отправлять все операторы.Комбинация этих двух нововведений приведет к тому, что водителям запретят работать сверх нормы. Как только таксист выработает свои обязанности по часам – он сразу будет пропадать из списка доступных. Подобная система уже применяется к водителям городского транспорта.