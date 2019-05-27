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9-я музыкальная премия RU.TV: Анастасия Решетова беременна, а Ольга Бузова не смогла получить премию

Два дня назад в Москве прошла 9-я по счету церемония награждения артистов от RU.TV. На мероприятии присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, однако поющая телеведущая Ольга Бузова на церемонии не появилась, что совсем на нее не похоже.
9-я музыкальная премия RU.TV: Анастасия Решетова беременна, а Ольга Бузова не смогла получить премию

Одной из самых главных новостей стала беременность Анастасии Решетовой. Тимати также пришел на премию в сопровождении возлюбленной. Сами знаменитости новость не комментируют, однако сразу несколько исполнителей лэйбла Black Star практически подтвердили правдивость сведений.

Так, Ханна и Пашу рассказали, что передадут звездным родителям свою коляску, Мот и его супруга Мария Мельникова также готовят подарки для будущего малыша. Бывшая избранница рэпера Тимати Алена Шишкова тоже оказалась среди гостей премии, однако от громких комментариев модель воздержалась. По данным издания "СтарХит" бывшая избранница популярного артиста сказала, что дети - это радость, а Алиса будет очень тепло относиться к малышу.
9-я музыкальная премия RU.TV: Анастасия Решетова беременна, а Ольга Бузова не смогла получить премию

Ольга Бузова завоевала награду в одной из самых престижных номинаций "Фан или профан", фактически она очень важна, ведь поющей телеведущей, как оказалось, самый большой фан-клуб. Сейчас певица находится в гастрольном туре, однако многие подозревают, на церемонию прийти она, возможно, просто не пожелала, так как в прошлом году знаменитость обидела награда в номинации "Ольга Бузова года".



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:27

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