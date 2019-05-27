Apple разрабатывают технологию, которая позволит подключать две пары наушников AirPods к устройству





Apple утверждают, что подключением нескольких пар наушников технология не ограничится. Пользователи также смогут взаимодействовать одновременно с автомобилем и прослушивать музыку в наушниках или подключать другие совместимые гаджеты. Предполагается, что новая технология будет доступна уже на следующих моделях смартфонов iPhone 11 и iPhone 11 Max, в которых будет использоваться процессор A13. Также мобильные устройства оборудуют технологией двухсторонней беспроводной зарядки, а модель iPhone 11 Max будет иметь тройную камеру.Пока нет информации о дате релиза следующего поколения iPhone. Также отсутствуют данные о возможной стоимости устройств. Поклонникам бренда остаётся только ждать официального релиза от Apple.