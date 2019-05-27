АвтоВАЗ срочно отзывает Lada XRay Cross из-за опасной неисправности





Представитель АвтоВАЗ рассказал о том, что отзыв должен произойти в кратчайшие сроки, поэтому необходимо организовать информирование всех владельцев новых версий Lada XRay Cross. Причиной такого решения является наличие неисправности промежуточного рулевого вала. Он может сломаться сразу в нескольких местах из-за несоблюдения при сборке требований по качеству и технологии сварки.Один водитель рассказал о том, что из-за этой неисправности нового Lada XRay Cross чуть не попал в серьезное ДТП. Россиянин купил авто в апреле и проехал на нем всего 1,3 тысячи километров. В один момент его руль перестал корректно влиять на поворот колес. Представители АвтоВАЗ подтвердили эту информацию. Из-за проблем с промежуточным рулевым валом сам руль может «прокручиваться» без влияния на колеса.Все владельцы новых версий Lada XRay Cross должны доставить свои автомобили в дилерские центры. Для этого необходимо использовать услуги эвакуатора. Дилеры заменят в машинах неисправный вал на тот, что изготовлен согласно технологии. Все затраты на себя возьмет автопроизводитель, это касается и оплаты эвакуатора. Представители АвтоВАЗ уже начали оповещать владельцев данной модели.