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АвтоВАЗ срочно отзывает Lada XRay Cross из-за опасной неисправности

АвтоВАЗ заявил про срочный отзыв новых Lada XRay Cross. Такое решение было принято из-за опасной неисправности вала рулевого управления, способного приводить к потере управляемости, в дилерские центры авто необходимо доставлять на эвакуаторе.
АвтоВАЗ срочно отзывает Lada XRay Cross из-за опасной неисправности

Представитель АвтоВАЗ рассказал о том, что отзыв должен произойти в кратчайшие сроки, поэтому необходимо организовать информирование всех владельцев новых версий Lada XRay Cross. Причиной такого решения является наличие неисправности промежуточного рулевого вала. Он может сломаться сразу в нескольких местах из-за несоблюдения при сборке требований по качеству и технологии сварки.

Один водитель рассказал о том, что из-за этой неисправности нового Lada XRay Cross чуть не попал в серьезное ДТП. Россиянин купил авто в апреле и проехал на нем всего 1,3 тысячи километров. В один момент его руль перестал корректно влиять на поворот колес. Представители АвтоВАЗ подтвердили эту информацию. Из-за проблем с промежуточным рулевым валом сам руль может «прокручиваться» без влияния на колеса.

Все владельцы новых версий Lada XRay Cross должны доставить свои автомобили в дилерские центры. Для этого необходимо использовать услуги эвакуатора. Дилеры заменят в машинах неисправный вал на тот, что изготовлен согласно технологии. Все затраты на себя возьмет автопроизводитель, это касается и оплаты эвакуатора. Представители АвтоВАЗ уже начали оповещать владельцев данной модели.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:22

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