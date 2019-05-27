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Пародия «Джон Сноу Уик» оказалась лучше финала «Игры престолов»

Поклонники кино решили скрестить два популярных проекта: «Джон Уик» и «Игра престолов». Пародия получила название «Джон Сноу Уик» и оказалась значительно лучше финала сериала, а главную роль в нем сыграл актер, сильно похожий на Кита Харингтона.
Пародия «Джон Сноу Уик» оказалась лучше финала «Игры престолов»

4-х минутное видео было опубликовано на интернет-хостинге YouTube 25 мая и всего за пару дней набрало почти 500 тысяч просмотров. Авторы решили скрестить два популярных проекта, вышедших практически одновременно. Из «Джона Уика» они позаимствовали стиль съемки и боя, а из «Игры престолов» взяли Джона Сноу, которого в оригинале исполняет Кит Харингтон.

Пародия получила название «Джон Сноу Уик» и главную роль в ней сыграл актер, очень похожий на персонажа из сериала. В короткой сцене главный герой сталкивается с превосходящими силами противника, но все-равно побеждает их. Бой поставлен в фирменном стиле серии фильмов «Джон Уик». «Джон Сноу Уик» применяет акробатические приемы и искусно расправляется с недоброжелателями. Последним не помогает даже их вооружение, у них имеются мечи, щиты, арбалеты и большие кувалды.

Поклонникам данная пародия пришлась по душе. Многие из них считают, что в этом небольшом видео «Джон Сноу» сделал больше, чем во всем 8-ом сезоне «Игры престолов». Пользователи отмечают: данное шутливое и любительское видео снято лучше, чем финал сериала с многомиллионным бюджетом.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:16

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