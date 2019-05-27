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Ирина Пегова призналась, что спорт помогает ей в творчестве

Российская актриса Ирина Пегова опубликовала на своей странице в сети Instagram видео из спортзала. Артистка рассказала, как спорт помогает ей в творчестве.
Ирина Пегова призналась, что спорт помогает ей в творчестве

Ирина Пегова призналась, что любит тренажер “беговая дорожка” за то, что во время такой тренировки у нее есть целый час времени для собственных размышлений. Таким образом артистка работает и может побыть наедине сама с собой. Как отметила Пегова, 3 июня у нее запланирован спектакль “Онегин” в Доме музыки. В спортивном зале она может повторять текст, не отвлекаясь от тренировки. Также артистка задействована в спектакле с оркестром на Красной площади 5 июня.

В конце своей публикации Ирина Пегова рассказала, что ее новые кроссовки не подвели, и тренировка обошлась без мозолей. Поклонники звезды пожелали ей творческих успехов и поинтересовались деталями будущих проектов и гастрольным графиком.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:54

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