«Супер-папа» Эмин Агаларов собрал всех своих детей в одной комнате

Об этом Эмин Агаларов рассказал на своей странице в Instagram. Там артист разместил трогательное семейное селфи с четырьмя детьми: десятилетними Али и Микаилом, пятилетней Аминой и малышкой Афиной. Первые трое наследников родились у артиста в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, а последняя появилась на свет совсем недавно, ее артисту подарила вторая супруга Алена Гаврилова. Афина родилась в канун нового года – 31 декабря.Эмин Агаларов рассказал подписчикам, что именно так для него выглядит настоящее счастье – все дети, собранные вместе в одной комнате. «Дети – наше все, берегите их», - закончил свое обновление артист.Поклонники Эмина Агаларова поздравили счастливого отца с тем, что у него выпала возможность провести время сразу со всеми своими детьми. Подписчики назвали звезду «супер-папой» и отметили, что он является примером отличного семьянина и ответственного отца. В завершение фанаты пожелали своему кумиру и всем его родственникам счастья и здоровья, а также больше совместных встреч и отличного настроения.