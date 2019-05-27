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«Супер-папа» Эмин Агаларов собрал всех своих детей в одной комнате

Известный азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов показал совместный снимок со своими детьми. Артист приехал на родину и собрал в одной комнате всех наследников от двух браков, счастливый родитель заявил, что так выглядит настоящее счастье, за что получил от поклонников прозвище «Супер-папа».
«Супер-папа» Эмин Агаларов собрал всех своих детей в одной комнате

Об этом Эмин Агаларов рассказал на своей странице в Instagram. Там артист разместил трогательное семейное селфи с четырьмя детьми: десятилетними Али и Микаилом, пятилетней Аминой и малышкой Афиной. Первые трое наследников родились у артиста в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, а последняя появилась на свет совсем недавно, ее артисту подарила вторая супруга Алена Гаврилова. Афина родилась в канун нового года – 31 декабря.

Эмин Агаларов рассказал подписчикам, что именно так для него выглядит настоящее счастье – все дети, собранные вместе в одной комнате. «Дети – наше все, берегите их», - закончил свое обновление артист.

Поклонники Эмина Агаларова поздравили счастливого отца с тем, что у него выпала возможность провести время сразу со всеми своими детьми. Подписчики назвали звезду «супер-папой» и отметили, что он является примером отличного семьянина и ответственного отца. В завершение фанаты пожелали своему кумиру и всем его родственникам счастья и здоровья, а также больше совместных встреч и отличного настроения.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:40

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