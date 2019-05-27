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Ученые: Антибиотики в некоторых реках мира превышают “безопасный” уровень
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Ученые: Антибиотики в некоторых реках мира превышают “безопасный” уровень

Глобальные исследования канадских ученых показывают, что антибиотики, обнаруженные в некоторых реках мира, превышают “безопасный” уровень. Исследование показало, что участки высокого риска обычно примыкают к свалкам, сточным водам и системам их очистки.
Ученые: Антибиотики в некоторых реках мира превышают “безопасный” уровень

По данным первого глобального исследования представителей Йоркского университета, концентрация антибиотиков, обнаруженных в некоторых реках мира, превышает “безопасный” уровень в 300 раз. Исследователи искали 14 часто используемых антибиотиков в реках в 72 странах на шести континентах и обнаружили их на 65% обследованных участках. Метронидазол, который используется для лечения бактериальных инфекций, включая инфекции кожи и рта, превысил безопасный уровень с самым большим отрывом. На реке Темзе и одном из ее притоков в Лондоне исследователи обнаружили максимальную общую концентрацию антибиотика в 233 нанограмма на литр, тогда как в Бангладеше концентрация была в 170 раз выше. Наиболее распространенным антибиотиком оказался триметоприм, который был обнаружен в 307 участках из 711 проверенных. Команда ученых заявила, что пределы нормы чаще всего превышаются в Азии и Африке, но реки в Европе, Северной Америке и Южной Америке также вызывают опасения. Наибольший уровень присутствия антибиотиков в воде зафиксирован в Бангладеше, Кении, Гане, Пакистане и Нигерии.

Доктор Джон Уилкинсон из Департамента окружающей среды и географии, который координировал работу по мониторингу, отметил, что других подобных масштабных исследований не проводилось. Новое изучение вызывало беспокойство, демонстрируя широкое распространение загрязнения речных систем во всем мире антибиотиками. Решение проблемы станет первоочередной задачей и потребует инвестиций в инфраструктуру для очистки отходов и сточных вод, более жесткого регулирования и приведения в порядок уже загрязненных участков.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:58

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