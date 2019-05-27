Кристина Орбакайте в образе императрицы Екатерины в фильме «Гардемарины, вперед!» вызвала шквал критики

Режиссер Светлана Дружинина регулярно публикует обновления на своей странице в Instagram и делится с поклонниками подробностями творческого процесса. Обычно новые детали воспринимаются фанатами положительно, но последнее обновление режиссера вызывало шквал критики со стороны.Все дело в певице Кристине Орбакайте, которая, судя по всему, сыграет в фильме «Гардемарины, вперед!» роль императрицы Екатерины. Поклонники картины были буквально шокированы подобным решением режиссера Светланы Дружининой. Многие люди просто не понимают, почему для столь ответственной и специфической роли выбрали не профессиональную актрису, а исполнительницу песен.Подписчики режиссера отмечают, что внешность Кристины Орбакайте на опубликованном снимке полностью противоречит образу императрицы Екатерины. Фанаты фильма напоминают, что монарх была полной, с двойным подбородком и болезненным лицом. Такой внешний вид был следствием базедовой болезни, также у императрицы были выпученные глаза. «Орбайкате… Вымерли актеры и актрисы», - посетовал один из поклонников.