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Кристина Орбакайте в образе императрицы Екатерины в фильме «Гардемарины, вперед!» вызвала шквал критики

Известная российская певица Кристина Орбакайте сыграет роль императрицы Екатерины в фильме «Гардемарины, вперед!» режиссера Светланы Дружининой. Такое решение вызвало целый шквал критики со стороны поклонников кинокартины.
Кристина Орбакайте в образе императрицы Екатерины в фильме «Гардемарины, вперед!» вызвала шквал критики

Режиссер Светлана Дружинина регулярно публикует обновления на своей странице в Instagram и делится с поклонниками подробностями творческого процесса. Обычно новые детали воспринимаются фанатами положительно, но последнее обновление режиссера вызывало шквал критики со стороны.

Все дело в певице Кристине Орбакайте, которая, судя по всему, сыграет в фильме «Гардемарины, вперед!» роль императрицы Екатерины. Поклонники картины были буквально шокированы подобным решением режиссера Светланы Дружининой. Многие люди просто не понимают, почему для столь ответственной и специфической роли выбрали не профессиональную актрису, а исполнительницу песен.

Подписчики режиссера отмечают, что внешность Кристины Орбакайте на опубликованном снимке полностью противоречит образу императрицы Екатерины. Фанаты фильма напоминают, что монарх была полной, с двойным подбородком и болезненным лицом. Такой внешний вид был следствием базедовой болезни, также у императрицы были выпученные глаза. «Орбайкате… Вымерли актеры и актрисы», - посетовал один из поклонников.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:27

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