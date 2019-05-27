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Экс-супруг Татьяны Арнтгольц Иван Жидков планирует снова обзавестись детьми

Российский актер Иван Жидков, известный зрителям по сериалу «Грозовые ворота», рассказала, что планирует снова обзавестись детьми. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц хочет завести еще троих наследников и стать для них примером для подражания.
Экс-супруг Татьяны Арнтгольц Иван Жидков планирует снова обзавестись детьми

Об этом Иван Жидков рассказал на странице в Instagram. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц разместил совместный снимок со своей дочерью и сопроводил его размышлением на тему детей. «Хочу еще троих детей», - начал актер. Он написал, что очень любит всех своих наследников и желает быть для них настоящим примером. Артист прилагает все свои усилия для того, чтобы дети им гордились. Знаменитость также отметил, что никогда не связывал свою жизнь с женщинами на время, с каждой своей избранницей он наделся построить долгие и счастливые отношения на всю жизнь. «Не знаю, сколько у меня будет еще жен», - пишет экс-супруг Татьяны Арнтгольц.

Подписчики Ивана Жидкова неоднозначно восприняли такие слова артиста. Поклонники отметили, что актер слишком поверхностно воспринимает брак и в отношении детей ведет себя крайне эгоистично. Один из них напомнил знаменитости, что наследники требуют внимания и участия в их жизни, а не встреч один раз в неделю за семейным ужином.

Напомним, недавно Иван Жидков расстался со своей гражданской супругой Лилей Соловьевой. В отношениях у пары родился сын Степан, но это не помешало артисту покинуть свою избранницу, оставив ее вместе с ребенком.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:09

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