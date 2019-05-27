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Дима Билан на архивном видео показал поклонникам последний звонок в школе

Российский певец Дима Билан опубликовал на своей странице в сети Instagram кадры своего последнего звонка в школе. Архивное видео высоко оценили поклонники артиста.
Дима Билан на архивном видео показал поклонникам последний звонок в школе

Памятные даты и мероприятия стали поводом для российских звезд поделиться своими мыслями или вспомнить прошлое, что сделал Дима Билан. В связи с недавними последними звонками в школах певец опубликовал нарезку из видео, где показал, каким он был в школьные годы. Поклонники смогли увидеть артиста в юности, его детские снимки и видео с выступлений. На фоне играет песня Димы Билана “Про белые розы”, которую он призвал скачивать на всех цифровых площадках и публиковать со своими постами. Лучшие работы артист пообещал разместить на своей странице.

Поклонники Билана отметили, что он был очень модным школьником благодаря своим брюкам. Также фолловеры заметили, что артист выступал перед публикой с юных лет. Видео просмотрели более 427 тысяч раз, а также поклонники оставили массу комментариев под записью.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:52

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