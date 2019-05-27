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Эксперты назвали семь типов не преуспевающих в работе людей

Австралийские эксперты назвали семь типов работников, меньше всего преуспевающих в своей профессиональной деятельности. Таких людей на работе называют карьеристами, сплетниками, импульсивными личностями и «всезнайками».
Эксперты назвали семь типов не преуспевающих в работе людей

Эксперты не только назвали семь типов людей, не преуспевающих в профессиональной деятельности, но и составили их рейтинг. Первое место занимают сплетники. Их деятельность вредна не только для них, но и для всего коллектива. Большую часть времени и усилий они тратят на поиск личной информации, а также регулярно делятся ею с окружающими. Это приводит к разложению всего коллектива. На второе место поставили людей, избегающих новых подходов и идей. Они предпочитают оставаться в зоне комфорта и тормозят развитие.

Следующий тип не преуспевающих людей – это те, кто всегда соблюдают правила, рекомендации и доверяют старшим коллегам. Они часто не способны заметить очевидные ошибки и просчеты. «Жертвы» также оказались в рейтинге. Такие люди не способны взять на себя ответственность за ошибки и провалы, они всегда обвиняют других.

«Всезнайки» тоже редко добиваются успеха. Они постоянно переоценивают свое значение, не признают ошибки и мешают другим коллегам раскрывать свой потенциал. Последняя категория непреуспевающих на работе людей – это импульсивные. Такой работник плохо справляется со стрессом и давлением, мешает работать остальным и создает плохую атмосферу в коллективе.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:34

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