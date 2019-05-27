Алена Водонаева Рите Дакоте: «Кто ты вообще? Ты себя пожалей и заткнись»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева неожиданно негативно высказалась в адрес прославленной российской исполнительницы Риты Дакоты. По мнению телезнаменитости, артистка не должна была вмешиваться в ее конфликт с Айзой Анохиной и Ксенией Бородиной.
Водонаева всегда славилась в мире российского шоу-бизнеса как звезда, у которой весьма непростой характер. Вместе с тем, всем известно, что Алена очень остра на язык и знает многие секреты знаменитостей, которые ранее довольно спокойно могла рассказать пользователям Сети. Впрочем, по словам длинноволосой красавицы, сейчас ее интересы в жизни поменялись.
На днях Водонаева побывала на очередной YouTube-передаче под названием «Ходят слухи», где ведущая шоу затронула тему недавнего конфликта с Анохиной и Бородиной, куда, как известно, решила влезть Дакота.
По словам Алены, ранее она нормально относилась к Рите и даже несколько раз выкладывала у себя на страничке в Instagram ее видеоклипы, так как она сама ее об этом просила. Именно поэтому Водонаеву шокировали высказывания Дакоты о том, что экс-участницу «Дома-2» нужно пожалеть.
К слову, Алена несколько раз указала на то, что не намерена больше общаться с женщинами, которые ведут себя, как «хабалки».
Водонаева всегда славилась в мире российского шоу-бизнеса как звезда, у которой весьма непростой характер. Вместе с тем, всем известно, что Алена очень остра на язык и знает многие секреты знаменитостей, которые ранее довольно спокойно могла рассказать пользователям Сети. Впрочем, по словам длинноволосой красавицы, сейчас ее интересы в жизни поменялись.
На днях Водонаева побывала на очередной YouTube-передаче под названием «Ходят слухи», где ведущая шоу затронула тему недавнего конфликта с Анохиной и Бородиной, куда, как известно, решила влезть Дакота.
По словам Алены, ранее она нормально относилась к Рите и даже несколько раз выкладывала у себя на страничке в Instagram ее видеоклипы, так как она сама ее об этом просила. Именно поэтому Водонаеву шокировали высказывания Дакоты о том, что экс-участницу «Дома-2» нужно пожалеть.
«Кто ты вообще? У тебя под носом тебе изменяли все эти годы. Ты себя пожалей и заткнись, потому что ты не имеешь отношения ни к нашей дружбе с девочками, которая когда-то оборвалась, и девочки на данный момент ведут себя некрасиво. Куда ты тявкаешь вообще?» - резко высказалась Водонаева.
К слову, Алена несколько раз указала на то, что не намерена больше общаться с женщинами, которые ведут себя, как «хабалки».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:10