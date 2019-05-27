Алена Водонаева Рите Дакоте: «Кто ты вообще? Ты себя пожалей и заткнись»

«Кто ты вообще? У тебя под носом тебе изменяли все эти годы. Ты себя пожалей и заткнись, потому что ты не имеешь отношения ни к нашей дружбе с девочками, которая когда-то оборвалась, и девочки на данный момент ведут себя некрасиво. Куда ты тявкаешь вообще?» - резко высказалась Водонаева.



