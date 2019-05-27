Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова удивила поклонников элегантным образом

На новом снимке актриса позирует в элегантном белом топе с прозрачной спиной и в длинной юбке. Арзамасова запечатлена спиной к зрителю на фоне автомобиля, а в подписи к снимку звезда рассказала, что это архивное фото. На данный момент артистка находится в Железноводске, отметив, что ей там нравится. Также Лиза Арзамасова пообещала опубликовать что-то из фотографий, сделанных в отпуске, а также порадовать поклонников записями в Stories.Подписчики актрисы оценили ее элегантный вид, сказав, что она заслуживает титула мисс Вселенной. Снимок звезды собрал больше 10 тысяч отметок “мне нравится” от восторженной публики.