АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Солодковый чай может вызвать гипертонию
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова удивила поклонников элегантным образом

Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова удивила поклонников элегантным образом, который показала на своей странице в сети Instagram. Актриса также рассказала о своем путешествии в Железноводск.
Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова удивила поклонников элегантным образом

На новом снимке актриса позирует в элегантном белом топе с прозрачной спиной и в длинной юбке. Арзамасова запечатлена спиной к зрителю на фоне автомобиля, а в подписи к снимку звезда рассказала, что это архивное фото. На данный момент артистка находится в Железноводске, отметив, что ей там нравится. Также Лиза Арзамасова пообещала опубликовать что-то из фотографий, сделанных в отпуске, а также порадовать поклонников записями в Stories.

Подписчики актрисы оценили ее элегантный вид, сказав, что она заслуживает титула мисс Вселенной. Снимок звезды собрал больше 10 тысяч отметок “мне нравится” от восторженной публики.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дима Билан на архивном видео показал
Ученые: Солодковый чай может вызвать
Лиза Триандафилиди извинилась перед
Эксперты рассказали, какие продукты
Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова
Алтайский священник обвинил создателей
Певица Саша Савельева показала фигуру
Алена Водонаева Рите Дакоте: «Кто ты
NASA разместила изображение движущейся
Екатерина Климова опубликовала снимок с
Эксперты прогнозируют Huawei потерю
Актер из “Гарри Поттера” Дэвид Теннант
В Южной Африке ученые обнаружили
Сын миллиардера опубликовал первое фото
Известны причины нежелания жителей США
«Не вхожу в ближний круг»: Мать Наташи
Microsoft создает AI с реалистичной
Светлана Немоляева прослезилась, увидев
Женщина в Шотландии приняла симптомы
Померанский шпиц Татьяны Навки
Эксперты рассказали о вреде сушеных
В рамках W&#246;rtherseetreffen-2019
Любовь Толкалина научилась танцевать
Российская власть планирует обязать
Тамара Семина замахнулась на друга
Художник из КНР продает ноутбук с
Джеймс Макэвой отказался от роли
Эксперты назвали 5 неработающих методов
Стас Михайлов обвинил коллег в
Жившая 3,8 тысячи лет назад японка
Просмотреть все новости