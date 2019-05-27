Эксперты рассказали, какие продукты лучше не хранить в холодильнике





Самая распространенная ошибка людей – это хранить картофель, лук и чеснок в холодильнике. Эти продукты лучше всего себя чувствуют в темном месте без охлаждения. Длительное хранение помидоров при температуре ниже 12 градусов приводит к тому, что они теряют свой обычный аромат и вкус. Авокадо также лучше держать вне холодильника. Единственное исключение – это разрезанная мякоть фрукта, размещенная в емкости, защищающей от попадания воздуха. В противном случае она быстро станет коричневой.Многие фрукты и овощи регулярно выделяют в воздух природный дозревающий газ, этилен. Он приводит к тому, что все остальные растительные продукты начинают портиться быстрее обычного. Поэтому фрукты и овощи стоит разделять и хранить отдельно, желательно вне холодильника. В первую очередь это касается яблок, груш и киви, они наиболее активно выделяют дозревающий газ.Отдельная категория – это тропические фрукты. Их дозревающий газ наиболее активный и сильный, поэтому к ним необходимо повышенное внимание. Эксперты советуют людям разрезать фрукты и хранить их в герметической емкости, это способно значительно продлить срок их годности. Так можно поступать с манго и ананасом, их необходимо держать в холодильнике только в разделанном виде.