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Алтайский священник обвинил создателей киноленты «Т-34» в нелепой экранизации верующего в фильме

Алтайский священник Александр Микушин опубликовал пост в своем аккаунте Facebook, в котором обвинил создателей фильма «Т-34» в нелепой экранизации верующего героя. Он считает такую интерпретацию оскорблением чувств верующих, а также винит создателей в отсутствии логики в киноленте.
Алтайский священник обвинил создателей киноленты «Т-34» в нелепой экранизации верующего в фильме

В качестве подтверждения своих слов служитель церкви привел в пример несколько фильмов отечественного производства, в которых достойно показаны верующие люди. В их перечень попали «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину» и «Фронт за линией фронта». Александр Микушин сказал, что даже иностранный фильм «Спасти рядового Райана» имеет более качественное отображение нравственных качеств верующих.

Кроме этого он обвинил режиссёров киноленты в пошлости и не соответствии исторических фактов с сюжетом и постановкой фильма. Также Микушин утверждает, что создатели фильма использовали часть сюжета из фильма «Жаворонок», а это уже плагиат. Некомпетентность кинематографической группы ленты «Т-34» вызывает только возмущение. Поступит ли ответ от режиссёров фильма на это мнение священника - пока не известно. Но мнения в Сети по этому поводу разделились. Однако большинство склонны считать, что на «вкус и цвет — товарища нет», поэтому не стоит столь серьезно критиковать те или иные произведения кино.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:21

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