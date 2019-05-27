Алтайский священник обвинил создателей киноленты «Т-34» в нелепой экранизации верующего в фильме





В качестве подтверждения своих слов служитель церкви привел в пример несколько фильмов отечественного производства, в которых достойно показаны верующие люди. В их перечень попали «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину» и «Фронт за линией фронта». Александр Микушин сказал, что даже иностранный фильм «Спасти рядового Райана» имеет более качественное отображение нравственных качеств верующих.Кроме этого он обвинил режиссёров киноленты в пошлости и не соответствии исторических фактов с сюжетом и постановкой фильма. Также Микушин утверждает, что создатели фильма использовали часть сюжета из фильма «Жаворонок», а это уже плагиат. Некомпетентность кинематографической группы ленты «Т-34» вызывает только возмущение. Поступит ли ответ от режиссёров фильма на это мнение священника - пока не известно. Но мнения в Сети по этому поводу разделились. Однако большинство склонны считать, что на «вкус и цвет — товарища нет», поэтому не стоит столь серьезно критиковать те или иные произведения кино.