Сын миллиардера опубликовал первое фото со звездой «Дома-2» Катей Жужой
Наследник миллиардера Артем Маркелов выложил в личном микроблоге первую фотографию с бывшей телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Екатериной Жужой. Как известно, в начале мая 2019 года парочка поженились.
Не секрет, что Катя не единожды пыталась построить серьезные отношения, однако раз за разом практически каждый ее роман заканчивался провалом. Судя по всему, только новому избраннику Жужи – Артему Маркелову удалось сделать свою возлюбленную самой счастливой, однако брюнетка неохотно делится с поклонниками своим счастьем.
Несколько часов назад Маркелов опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которая тут же привлекла внимание многочисленных пользователей Сети. А все потому, что ранее Артем еще никогда не выкладывал в личном профиле совместные снимки с новоиспеченной супругой. На фото сын миллиардера нежно обнимает Жужу, что вызвало восторг у подписчиков.
Отметим, что лишь несколько недель назад выяснилось, что Екатерина и Артем тайно обручились в Лас-Вегасе. На мероприятие влюбленные решили никого не приглашать. После церемонии Жужа и Маркелов отправились путешествовать по миру. К слову, во всех путешествиях парочку сопровождает единственная наследница звезды «Дом-2» - дочь Николь.
На данный момент молодожены находятся в Италии, где, по всей видимости, и был сделан свежий снимок, опубликованный гонщиком в Instagram. Нужно сказать, что под кадром продолжают оставлять большое количество комментариев, в которых фолловеры отметили, что наконец-то дождались этого дня.
Не секрет, что Катя не единожды пыталась построить серьезные отношения, однако раз за разом практически каждый ее роман заканчивался провалом. Судя по всему, только новому избраннику Жужи – Артему Маркелову удалось сделать свою возлюбленную самой счастливой, однако брюнетка неохотно делится с поклонниками своим счастьем.
Несколько часов назад Маркелов опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которая тут же привлекла внимание многочисленных пользователей Сети. А все потому, что ранее Артем еще никогда не выкладывал в личном профиле совместные снимки с новоиспеченной супругой. На фото сын миллиардера нежно обнимает Жужу, что вызвало восторг у подписчиков.
Отметим, что лишь несколько недель назад выяснилось, что Екатерина и Артем тайно обручились в Лас-Вегасе. На мероприятие влюбленные решили никого не приглашать. После церемонии Жужа и Маркелов отправились путешествовать по миру. К слову, во всех путешествиях парочку сопровождает единственная наследница звезды «Дом-2» - дочь Николь.
На данный момент молодожены находятся в Италии, где, по всей видимости, и был сделан свежий снимок, опубликованный гонщиком в Instagram. Нужно сказать, что под кадром продолжают оставлять большое количество комментариев, в которых фолловеры отметили, что наконец-то дождались этого дня.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:38