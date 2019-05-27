Сын миллиардера опубликовал первое фото со звездой «Дома-2» Катей Жужой

Не секрет, что Катя не единожды пыталась построить серьезные отношения, однако раз за разом практически каждый ее роман заканчивался провалом. Судя по всему, только новому избраннику Жужи – Артему Маркелову удалось сделать свою возлюбленную самой счастливой, однако брюнетка неохотно делится с поклонниками своим счастьем.Несколько часов назад Маркелов опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которая тут же привлекла внимание многочисленных пользователей Сети. А все потому, что ранее Артем еще никогда не выкладывал в личном профиле совместные снимки с новоиспеченной супругой. На фото сын миллиардера нежно обнимает Жужу, что вызвало восторг у подписчиков.Отметим, что лишь несколько недель назад выяснилось, что Екатерина и Артем тайно обручились в Лас-Вегасе. На мероприятие влюбленные решили никого не приглашать. После церемонии Жужа и Маркелов отправились путешествовать по миру. К слову, во всех путешествиях парочку сопровождает единственная наследница звезды «Дом-2» - дочь Николь.На данный момент молодожены находятся в Италии, где, по всей видимости, и был сделан свежий снимок, опубликованный гонщиком в Instagram. Нужно сказать, что под кадром продолжают оставлять большое количество комментариев, в которых фолловеры отметили, что наконец-то дождались этого дня.