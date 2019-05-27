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Екатерина Климова опубликовала снимок с глубоким декольте

Известная российская актриса театра и кино Екатерина Климова порадовала своих поклонников снимком в сценическом образе. Артистка опубликовала черно-белую фотографию с глубоким декольте в компании своего коллеги по спектаклю.
Екатерина Климова опубликовала снимок с глубоким декольте

Снимок Екатерина Климова разместила на странице в Instagram. На нем актриса запечатлена с коллегой Сергеем Алдониным. Оба артиста сфотографировались в сценическом образе после завершения спектакля «Мастер и Маргарита». Знаменитость поинтересовалась у подписчиков, кто из них живет во Владивостоке. «Тогда мы едем к вам», - закончила шуткой свою публикацию знаменитость.

Поклонники Екатерины Климовой были восхищены ее образом Маргариты и отметили, что она как нельзя лучше подходит для этой роли. Многие подписчики в очередной раз сделали множество комплиментов актрисе, но больше всего внимание досталось ее декольте. На черном-белом снимке знаменитость позирует с глубоким вырезом, демонстрирующим ее формы. Нашлись и те, кто считает подобный образ излишне вульгарным и откровенным. Такие подписчики звезды отметили, что внешний вид артистки отвлекает зрителей от игры актеров и самого спектакля.

Напомним, недавно Екатерина Климова устроила для себя необычную фотосессию. Звезда прилетела в Благовещенск и прямо в аэропорту сфотографировалась сидя на метле.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:59

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