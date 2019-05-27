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Актер из “Гарри Поттера” Дэвид Теннант страдает от редкого психического расстройства

Шотландский актер Дэвид Теннант, известный широкой публике по роли Крауча-младшего в фильмах о Гарри Поттере, имеет расстройство психического характера. Артист страдает от “синдрома самозванца”, из-за чего не заводит личные профили в соцсетях.
Актер из “Гарри Поттера” Дэвид Теннант страдает от редкого психического расстройства

От озвученной проблемы Дэвид Теннант страдает с ранних лет, но все время был уверен, что его страхи естественны и не искал проблему. Актер постоянно сталкивается с ощущением, что он все делает не так, как нужно, за что впоследствии будет высмеян или раскритикован. В интервью артист упоминал, что актеры склонны испытывать неуверенность, и это не следует считать отклонением.

Несмотря на проблемы, Теннант является успешным отцом и супругом. Не так давно 48-летний артист признался, что в его семье ожидается пополнение: у него родится пятый ребенок. В браке с артистом его супруга родила сына и двух дочерей, а также в семье воспитывается сын Джорджии Моффет от предыдущих отношений.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:48

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