«Не вхожу в ближний круг»: Мать Наташи Королевой не смогла побывать на концерте Аллы Пугачевой
Известная исполнительница Наташа Королева рассказала о том, как ее мать не смогла побывать на концерте Аллы Пугачевой. Артистка отметила, что она и ее семья не получила билеты на ожидаемое шоу Примадонны, так как они не входят «в ближний круг».
Наташа Королева рассказала, почему ни она, ни ее родственники не попали на ожидаемый юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в апреле. Знаменитость отметила, что ее семья не получила никаких личных приглашений на данное мероприятие, а когда все опомнились – билеты уже было не достать. Изначально об этом вспомнила мать певицы, ведь она является большой поклонницей творчество Примадонны. Тогда артистка попыталась купить билеты в кассе, но их там уже не было, все было раскуплено перекупщиками.
После этого Наташа Королева решила обзвонить друзей и попросила их помочь решить данную проблему. Им тоже ничего не удалось, знакомые не смогли найти заветные билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой. После этого расстроенная певица рассказала о своих попытках матери и отметила, что не сможет ничего с этим сделать. Певица никогда не входила в «ближний круг» Примадонны, поэтому получить приглашения на выступление ей не удалось.
Напомним, многие звезды российского шоу-бизнеса тоже не смогли посетить этот концерт. Такая судьба постигла даже бывшего зятя Примадонны, Владимира Преснякова.
Наташа Королева рассказала, почему ни она, ни ее родственники не попали на ожидаемый юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в апреле. Знаменитость отметила, что ее семья не получила никаких личных приглашений на данное мероприятие, а когда все опомнились – билеты уже было не достать. Изначально об этом вспомнила мать певицы, ведь она является большой поклонницей творчество Примадонны. Тогда артистка попыталась купить билеты в кассе, но их там уже не было, все было раскуплено перекупщиками.
После этого Наташа Королева решила обзвонить друзей и попросила их помочь решить данную проблему. Им тоже ничего не удалось, знакомые не смогли найти заветные билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой. После этого расстроенная певица рассказала о своих попытках матери и отметила, что не сможет ничего с этим сделать. Певица никогда не входила в «ближний круг» Примадонны, поэтому получить приглашения на выступление ей не удалось.
Напомним, многие звезды российского шоу-бизнеса тоже не смогли посетить этот концерт. Такая судьба постигла даже бывшего зятя Примадонны, Владимира Преснякова.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:28