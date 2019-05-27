«Не вхожу в ближний круг»: Мать Наташи Королевой не смогла побывать на концерте Аллы Пугачевой

Наташа Королева рассказала, почему ни она, ни ее родственники не попали на ожидаемый юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в апреле. Знаменитость отметила, что ее семья не получила никаких личных приглашений на данное мероприятие, а когда все опомнились – билеты уже было не достать. Изначально об этом вспомнила мать певицы, ведь она является большой поклонницей творчество Примадонны. Тогда артистка попыталась купить билеты в кассе, но их там уже не было, все было раскуплено перекупщиками.После этого Наташа Королева решила обзвонить друзей и попросила их помочь решить данную проблему. Им тоже ничего не удалось, знакомые не смогли найти заветные билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой. После этого расстроенная певица рассказала о своих попытках матери и отметила, что не сможет ничего с этим сделать. Певица никогда не входила в «ближний круг» Примадонны, поэтому получить приглашения на выступление ей не удалось.Напомним, многие звезды российского шоу-бизнеса тоже не смогли посетить этот концерт. Такая судьба постигла даже бывшего зятя Примадонны, Владимира Преснякова.