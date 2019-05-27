Померанский шпиц Татьяны Навки “исполнил” с хозяйкой оперу Джузеппе Верди

На видео видно, как питомец Навки породы померанский шпиц сидит в розовой коляске и “подпевает” под “Травиату”. В подписи фигуристка указала, что это трио было исполнено на уроке музыки, а само видео набрало больше 120 тысяч просмотров за непродолжительный период. Видео с домашним питомцем артистки очень понравилось поклонникам, о чем они сообщили в комментариях. Однако некоторые фолловеры отметили, что такая реакция собаки на пение не есть положительной, поскольку своим голосом животные могут компенсировать напряжение на слух.Ранее Татьяна Навка очаровала аудиторию и гостей Каннского кинофестиваля своими нарядами. В социальных сетях артистка показала совместное фото с актером Антонио Бандерасом, с которым встретилась на мероприятии.