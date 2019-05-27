Эксперты прогнозируют Huawei потерю лидерства на российском рынке





Кризис между властями США и компанией Huawei недавно подошел к своей финальной точке. Вашингтон внес корпорацию из Китая в черный список, тем самым запретив ей иметь любые деловые контакты с американскими организациями. На эту новость быстро отреагировал Google, он заявил о временной приостановке взаимодействия с коллегами из КНР. Это означает, что устройства Huawei не смогут получать обновления операционной системы Android и использовать приложения, разработанные Google: Play Market, Gmail и т.д.Из-за этого по всему миру пользователи начали сдавать свои смартфоны данного бренда. Спрос на устройства Huawei значительно снижается и рынок России не является исключением. Еще в апреле данный бренд был безоговорочным его лидером, но за первые 3 недели мая он потерял часть своих продаж. Местные эксперты прогнозируют, что уже в июне на первую строчку в РФ выйдет Samsung.Аналитики отмечают: компания Huawei старается не подавать вида и заявила о создании собственной операционной системы, но это не способно разубедить пользователей по всему миру. Они просто не хотят рисковать своими деньгами и с радостью приобретут смартфон другого бренда.