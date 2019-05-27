АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Антибиотики в некоторых реках мира превышают “безопасный” уровень
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Эксперты прогнозируют Huawei потерю лидерства на российском рынке

Отечественные эксперты проанализировали перспективы компании Huawei на российском рынке после внесения корпорации властями США в черный список. Аналитики прогнозируют китайскому бренду потерю лидерства в РФ.
Эксперты прогнозируют Huawei потерю лидерства на российском рынке

Кризис между властями США и компанией Huawei недавно подошел к своей финальной точке. Вашингтон внес корпорацию из Китая в черный список, тем самым запретив ей иметь любые деловые контакты с американскими организациями. На эту новость быстро отреагировал Google, он заявил о временной приостановке взаимодействия с коллегами из КНР. Это означает, что устройства Huawei не смогут получать обновления операционной системы Android и использовать приложения, разработанные Google: Play Market, Gmail и т.д.

Из-за этого по всему миру пользователи начали сдавать свои смартфоны данного бренда. Спрос на устройства Huawei значительно снижается и рынок России не является исключением. Еще в апреле данный бренд был безоговорочным его лидером, но за первые 3 недели мая он потерял часть своих продаж. Местные эксперты прогнозируют, что уже в июне на первую строчку в РФ выйдет Samsung.

Аналитики отмечают: компания Huawei старается не подавать вида и заявила о создании собственной операционной системы, но это не способно разубедить пользователей по всему миру. Они просто не хотят рисковать своими деньгами и с радостью приобретут смартфон другого бренда.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Выбор редакции
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Антибиотики в некоторых реках
Дима Билан на архивном видео показал
Ученые: Солодковый чай может вызвать
Лиза Триандафилиди извинилась перед
Эксперты рассказали, какие продукты
Звезда “Папиных дочек” Лиза Арзамасова
Алтайский священник обвинил создателей
Певица Саша Савельева показала фигуру
Алена Водонаева Рите Дакоте: «Кто ты
NASA разместила изображение движущейся
Екатерина Климова опубликовала снимок с
Эксперты прогнозируют Huawei потерю
Актер из “Гарри Поттера” Дэвид Теннант
В Южной Африке ученые обнаружили
Сын миллиардера опубликовал первое фото
Известны причины нежелания жителей США
«Не вхожу в ближний круг»: Мать Наташи
Microsoft создает AI с реалистичной
Светлана Немоляева прослезилась, увидев
Женщина в Шотландии приняла симптомы
Померанский шпиц Татьяны Навки
Эксперты рассказали о вреде сушеных
В рамках W&#246;rtherseetreffen-2019
Любовь Толкалина научилась танцевать
Российская власть планирует обязать
Тамара Семина замахнулась на друга
Художник из КНР продает ноутбук с
Джеймс Макэвой отказался от роли
Эксперты назвали 5 неработающих методов
Стас Михайлов обвинил коллег в
Просмотреть все новости